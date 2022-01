Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220120-5: Raub auf Getränkemarkt - Zeugensuche

Brühl (ots)

Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Unbekannte haben am Mittwoch (19. Januar) Mitarbeitende eines Geschäfts in Brühl ausgeraubt und Bargeld erbeutet. Laut derzeitigem Sachstand sollen zwei Männer das Ladenlokal an der Wesselinger Straße gegen 19.45 Uhr betreten haben. Die Räuber sollen eine Mitarbeiterin und einen Mitarbeiter, die sich im Kassenbereich befunden hatten, mit Schusswaffen bedroht haben. Zudem soll ein Täter die Mitarbeiterin geschubst haben. Die Männer sollen die Geschädigte zur Herausgabe von Bargeld gezwungen haben. Kurze Zeit später sollen die Unbekannten das Geschäft samt Beute in Richtung Lise-Meitner-Straße verlassen haben.

Die Mitarbeitenden beschrieben einen Täter als circa 190 Zentimeter groß und zwischen 40 bis 45 Jahre alt. Der Mann habe eine weiße Hautfarbe und soll Deutsch mit Akzent gesprochen haben. Zum Tatzeitpunkt habe der Räuber eine Maske sowie einen Kapuzenpullover getragen haben. Er sei außerdem mit einer blauen Jeans, schwarzen Lederhandschuhen und schwarzen Schuhen bekleidet gewesen.

Der zweite circa 40 bis 45-jährige Unbekannte soll circa 180 Zentimeter groß gewesen sein. Er habe eine kräftige Statur und ebenfalls eine helle Hautfarbe. Zudem soll er auffällige Augenringe gehabt haben. Er habe während der Tat eine schwarze Wollmütze mit einem weißen Label sowie eine schwarze Bomberjacke getragen.

Polizisten suchten den umliegenden Bereich des Gebäudes nach den Tätern ab, sicherten Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige.

Erste Ermittlungen ergaben, dass während der Tatausführung ein Kunde das Ladenlokal betreten hatte. Er wird dringend gebeten sich bei der Polizei des Rhein-Erft-Kreises zu melden. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen alle Hinweise zur Tat oder zur Identität der Räuber unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell