POL-REK: 210307-3: Bierkästen-Diebe auf frischer Tat gestellt- Bergheim

Eine Streifenwagenbesatzung sah gegen 20.00 Uhr am Samstagabend (6. März) die drei Diebe und nahm sie vorläufig fest.

Beamte bestreiften die Aachener Straße und sahen zunächst zwei Männer (21/26), welche von einem Tankstellengelände zwei Kästen Bier wegtrugen. Sie luden die Kästen in ein Fahrzeug, in welchem der dritte Mann (21) wartete. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass zwei der Männer die Bierkästen aus dem Verkaufsraum der Tankstelle entwendet hatten. Der Verkäufer erhielt die Bierkästen zurück. Die Beamten brachten alle drei Männer zur Polizeiwache. Zwei der Diebe konnten nach ihrer Identitätsfeststellung wieder entlassen werden. Die Identität eines 21-Jährigen ist noch nicht geklärt. Er bleibt weiterhin in Haft. Die Ermittlungen durch die Kriminalwache dauern an.(cb)

