Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200706-2: Einbrecher bemerkt - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Samstag (04. Juli) sind zwei unbekannte Männer in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen. Gegen 15:00 Uhr klingelten die beiden Männer auf der Embestraße bei einer 30-jährigen Elsdorferin. Augenscheinlich testeten sie, ob jemand zu Hause war. Die 30-Jährige öffnete die Haustür jedoch nicht und beobachtete die beiden Männer, die auf der anderen Straßenseite an einer Mauer warteten, durch eine Glasscheibe der Tür. Eine Viertelstunde später hörte die 30-Jährige das Klappern einer Tür in ihrer Wohnung. Als sie die Tür zu ihrem Schlafzimmer öffnete, sah sie die beiden Männer, die zuvor bei ihr geklingelt hatten. Die beiden ergriffen sofort die Flucht durch das Schlafzimmerfenster in Richtung Sportplatz. Sie waren 25-30 Jahre alt und etwa 180 Zentimeter groß. Einer der beiden trug eine dunkelgrüne Arbeitshose. Die andere Person hatte dunkles Haar, einen Kinnbart und trug eine graue Baseballkappe sowie einen grauen Kapuzenpullover. Die Einbrecher sichtete ein weiterer Zeuge (55) auf ihrer Flucht in Richtung Sportplatz. Sollten Sie die Tat oder die oben beschriebenen Personen beobachtet haben, werden Sie gebeten, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 beim Kriminalkommissariat 13 zu melden. (akl)

