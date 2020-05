Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200514-3: Taschendiebe mit dreister Masche - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei Männer verwickelten eine Seniorin mit einer offenbar erfundenen Geschichte in ein Gespräch und nutzten ihre Hilfsbereitschaft für ihren perfiden Plan aus. Die Polizei warnt vor der Masche.

Zwei unbekannte männliche Täter sprachen die 89-jährige Seniorin am Mittwochnachmittag (13. Mai) in Höhe der Bedarfs-Ampel an der Eichholzer Straße/Höhe Entenfang an. Sie täuschten eine Autopanne vor und fragten nach einer Werkstatt. In einem unbeobachteten Moment entnahmen sie die Handtasche der Frau aus deren Rollator. Zunächst bemerkte die 89-Jährige den Diebstahl nicht. Erst zu Hause stellte sie fest, dass die Handtasche fehlte. Danach informierte sie ihren Sohn, welcher auf einer Polizeidienststelle den Vorfall zur Anzeige brachte. Eine detaillierte Personen- und Fahrzeugbeschreibung liegt nicht vor.

Kurz vor dieser Anzeigenaufnahme brachten Passanten die entwendete Handtasche zur Polizeiwache. Diese fanden sie auf dem Mühlenweg in Wesseling. Die Handtasche lag dort auf dem Gehweg in Höhe der Autobahnbrücke. Sie wurde dem Sohn übergeben. Ersten Ermittlungen zufolge entwendeten die Täter nichts aus der Tasche.

Hinweise zu den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 23 in Brühl unter Telefon 02233 52-0 entgegen.

Der geschilderte Fall ähnelt einem Sachverhalt, der sich am 27. März in Bergheim zutrug. Wir berichteten mit Pressemeldung "200327-1: Dreiste Diebe nutzten Hilfsbereitschaft aus - Bergheim".

Die Polizei warnt vor der Masche und rät, stets aufmerksam zu bleiben und auf das Hab und Gut aufzupassen. Gerade jetzt in der Ausnahmesituation in der Öffentlichkeit hat man einen Grund mehr, bei Fremden auf Abstand zu bleiben! (bm)

