POL-REK: 181128-2: Verdächtigen festgenommen - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Der Mann geriet während einer Streifenfahrt in den Fokus der Beamten. Sie hatten offenbar den richtigen Riecher.

Die Beamten fuhren am Dienstag (27. November) mit ihrem Streifenwagen auf der Pingsdorfer Straße in Richtung Kronenweg, als sie um 14:50 Uhr einem polizeibekannten Mann (22) begegneten. Dem Mann wechselte seine Gehrichtung, als er die Beamten sah. Eine Personenkontrolle folgte. Ein Zeuge (59) gab an, dass eben dieser Verdächtige einem anderen kurz zuvor etwas im Tausch übergab. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten Bargeld in szenetypischer, kleiner Stückelung, sowie zwei dauernd klingelnde Mobiltelefone. Betäubungsmittel fanden die Beamten zunächst nicht. Dafür rekonstruierten sie den Gehweg des 22-Jährigen und fanden an der Straße in einem alten Kinderwagen eine Bauchtasche mit mehreren Konsumeinheiten Marihuana. Die Polizisten nahmen den Mann fest, beschlagnahmten die Gegenstände und leiteten ein Strafverfahren ein. (bm)

