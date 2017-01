POL-H: Nachtragsmeldung! Küchenbrand verläuft glimpflich - Ermittlungen zur Brandursache abgeschlossen

Hannover (ots) - Heute haben Beamte des Zentralen Kriminaldienstes ihre Ermittlungen anlässlich eines Feuers am Samstagabend (28.01.2017) in einem Mehrfamilienhaus am Sahlkamp abgeschlossen. Sie gehen von einem fahrlässigen Verschulden aus.

Anwohner hatten die Feuerwehr alarmiert, nachdem sie gegen 19:30 Uhr eine Rauchentwicklung aus dem Erdgeschoss des Dreiparteienhauses bemerkt hatten. Aufgrund des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden (wir haben berichtet).

Im Laufe des Montags haben Beamte der Kripo die stark beschädigte Küche untersucht und gehen von einer fahrlässigen Verursachung eines Mieters aus. Den Gesamtschaden an der Küche sowie an den durch Rauchgas belasteten Räumlichkeiten schätzt die Polizei auf 30 000 Euro. /now, st

Unsere Erstmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/3546750

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell