POL-H: Küchenbrand verläuft glimpflich

Hannover (ots) - Am gestrigen (28.01.2017) frühen Abend ist es aus bislang nicht eindeutig geklärter Ursache zu einem Brand einer Küche in einem Mehrparteienhaus am Sahlkamp (Stadtteil Sahlkamp) gekommen. Menschen sind nicht verletzt worden.

Anwohner hatten die Feuerwehr alarmiert, nachdem sie gegen 19:30 Uhr eine Rauchentwicklung aus dem Erdgeschoss des Dreiparteienhauses bemerkt hatten. Aufgrund des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Die Küche ist vorerst nicht mehr benutzbar, die übrigen Wohnräume sind leicht mit Rauchgas beaufschlagt. Ein Schaden ist derzeit nicht bezifferbar.

Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes werden den Brandort in den kommenden Tagen aufsuchen, um die Ursache für das Feuer festzustellen. /zim

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell