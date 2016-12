POL-PDLD: Versuchter Fahrraddiebstahl am Bahnhofsvorplatz

Landau, 31.12.2016, 03:21 Uhr (ots) - Am 31.12.2016 gegen 03:21 Uhr fielen einem Passant zwei junge Männer auf, welche sich an den abgestellten Fahrrädern am Bahnhofsvorplatz Landau zu schaffen machten. Die beiden Männer, ein 17-jähriger aus dem Bereich Landau und ein 18-jähriger aus dem Bereich Südwestpfalz konnten nach kurz fußläufiger Flucht im hinteren Bahnhofsbereich festgestellt und kontrolliert werden. Beide stritten jegliche Vorwürfe ab.

Die Polizei rät, sowohl an öffentlichen Plätzen als auch an vermeintlich sicheren Plätzen, wie z.B. Innenhöfen, Fahrräder durch Verschließen bzw. Anschließen gegen eine Wegnahme durch Unbefugte zu sichern.

