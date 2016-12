POL-GÖ: ( 728 / 2016 ) Brandgeruch am Klinikum Hann. Münden

Göttingen (ots) - 31.12.2016, 00:30 Uhr bis 02:10 Uhr

Hann. Münden, Vogelsang 105, Klinikum Hann. Münden

Hann. Münden (Mb) - In der Nacht auf den Silvestertag, gegen 00:30 Uhr, meldete ein Zeuge einen wahrgenommenen Brandgeruch im Bereich des Klinikums Hann. Münden. In Annahme eines möglichen Dachstuhlbrandes wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert und entsandt. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte zwar deutlichen Brandgeruch feststellen, jedoch konnte weder eine Rauch- noch eine Feuerentwicklung erkannt werden. Das Dach wurde mittels Drehleiter und die weiteren mit Brandgeruch betroffenen Innenbereiche mittels Wärmekamera überprüft. Alle Überprüfungen verliefen negativ. Ein Feuer konnte nicht festgestellt werden. Das Rauchgas der Heizungsanlage in Verbindung mit der aktuellen Wetterlage könnte hier laut Feuerwehr ursächlich für den Brandgeruch gewesen sein. Patienten wurden nicht verletzt. Die betroffenen Räumlichkeiten wurden gründlich durchlüftet. Insgesamt waren neben der Polizei Hann. Münden rund 80 Feuerwehrkräfte eingesetzt.

