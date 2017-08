POL-PDKH: Handy und Handtasche aus Auto gestohlen

Kirn (ots) - Der Inhaberin eines Standes auf dem Kirner Monatsmarktes wurde am 07.08.17, zwischen 07:00 Uhr und 10:40 Uhr, aus ihrem Auto das Handy und die Handtasche entwendet. Die Handtasche konnte zwar in unmittelbarer Nähe wieder aufgefunden werden, jedoch fehlten daraus das Bargeld und die EC-Karte. Hinweise auf den / die Täter liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn, Tel.-Nr.: 06752/156-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell