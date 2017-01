POL-PDNW: Verkehrsunfälle im Raum Haßloch

Haßloch und Deidesheim (ots) - (Deidesheim) Verkehrsunfall mit verletzten Personen Heute, 23.01.2017, gegen 10:20 Uhr, kam es auf der B 271 zwischen den Anschlussstellen Deidesheim und Wachenheim zu einem Verkehrsunfall. Eine 51jährige Audi-Fahrerin aus Deidesheim befuhr die B 271 in Richtung Bad Dürkheim. Aus noch unbekannten Gründen kam sie nach links in den Gegenverkehr. Dort streifte sie den mit drei Personen besetzten Opel eines 73jährigen aus Bockenheim. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 20.000EUR. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Unfall leicht verletzt und kamen in Krankenhäuser. Während der Unfallaufnahme und bis zum Abschleppen der Fahrzeuge war die B 271 für über eine Stunde voll gesperrt, danach für ca. 15 Minuten halbseitig (insgesamt 90 Minunten). Neben Kräften der Polizei waren zwei Fahrzeuge des DRK im Einsatz.

(Haßloch) Verkehrsunfall Am Sonntag, dem 22.01.2017, gegen 14.40 Uhr, ereignete sich in Haßloch in der Kalmitstraße ein Verkehrsunfall. Ein 28jähriger Fahrzeugführer kam beim Abbiegen vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem geparkten Fahrzeug zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser PKW noch auf das dahinter geparkte Fahrzeug geschoben. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden in Höhe von zusammen ca. 5.500.- EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell