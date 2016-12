POL-EN: Klärung einer Einbruchsserie in Ennepetal

Ennepetal (ots) - Im Oktober 2016 begann in Ennepetal eine Einbruchsserie in Schulen, Kindergärten, öffentliche Einrichtungen und Geschäfte, bei denen die Täter mit Brachialgewalt vorgingen und erhebliche Sachschäden verursachten. In einigen Fällen warfen sie Gullydeckel in die Schaufensterscheiben. Durch umfangreiche Ermittlungen des Kriminalkommissariats Ennepetal konnten fünf 16 - 19 Jahre alte jugendliche Täter ermittelt werden. Insgesamt können den Tätern zwanzig Einbrüche nachgewiesen werden. Weitere Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell