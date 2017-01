POL-PDLD: Adressenangabe verweigert

Hainfeld (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle am 08.01.2017, gegen 17:05 Uhr, an der L 507 zwischen Hainfeld und Burrweiler, wurde ein VW Polo wegen Verstoß gegen das dortige Durchfahrtsverbot kontrolliert. Der Fahrer zeigte auf Verlangen seinen Führerschein vor. Da er die ihm angebotene Verwarnung nicht bezahlen konnte oder wollte, wurden seine Daten notiert, um eine Anzeige für die Bußgeldstelle zu fertigen. Bei Nachfrage nach seiner Wohnanschrift verweigerte er die Angaben. Seinen Personalausweis wollte er auch nicht aushändigen, da er sich ja bereits durch seinen Führerschein ausgewiesen habe. Die Beamten bekamen seine Anschrift später doch noch heraus, allerdings hätte der 55jährige Verkehrsteilnehmer wohl besser die 20,-EUR-Verwarnung bezahlt und seine Adresse genannt. Jetzt hat er zusätzlich eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach § 111 OwiG am Hals, die mit einer Geldbuße bis 1000,-EUR geahndet werden kann.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell