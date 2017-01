POL-PPWP: Betrunken hinterm Steuer

Kaiserslautern (ots) - Obwohl er alkoholisiert war, hat sich 20-jähriger Mann am frühen Sonntagmorgen hinters Steuer gesetzt. Der junge Fahrer war einem Polizeibeamten auf dem Weg zum Dienst gegen 5.15 Uhr wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Zudem war er in der Lauterstraße trotz Rotlicht nach rechts in die Maxstraße abgebogen. Der Zeuge folgte dem Audi-Fahrer bis in die Wagnerstraße. Zusammen mit einer hinzu gerufenen Streife wurde der aus dem Donnersbergkreis stammende Mann kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er alkoholisiert war - ein Test zeigte einen Wert von 1,09 Promille an. Er musste mit zur Dienststelle kommen und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Zur Herkunft eines Schadens an seinem Wagen konnte 20-Jährige keine Angaben machen. Die Ermittlungen dauern an.

