FW-MH: Heimrauchmelder löst aus - Paralleleinsatz durch einen Verkehrsunfall

Mülheim an der Ruhr (ots) - Gegen kurz vor 13 Uhr hörte eine Nachbarin in einem Mehrfamilienhaus am Kantweg den Alarm eines Heimrauchmelders in der Nachbarwohnung über ihr. Sofort alarmierte sie über "Notruf 112" die Feuerwehr. Daraufhin wurde durch die Leitstelle sofort ein Löschzug sowie ein Rettungswagen zum Einsatzort alarmiert.

Bei Eintreffen wurde die Drehleiter in Stellung gebracht um die Wohnung von außen zu erkunden. Auch in der Wohnung konnte man nichts feststellen, vermutlich löste der Heimrauchmelder durch einen technischen Defekt aus. An dieser Stelle weisen wir noch einmal auf die Rauchmelderpflicht in NRW hin.

Parallel ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Düsseldorfer Straße. Genau wie bei dem Verkehrsunfall heute Morgen auf dem Worringer Reitweg, wurden jeweils zwei Insassen durch den Rettungsdienst und Notarzt behandelt und ins Krankenhaus gebracht. (JB)

