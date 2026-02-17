Expedia.de

Expedia Air Hacks Report 2026: Abreisetag entscheidender für den Flugpreis als Buchungszeitpunkt

Die jährliche Flugpreisanalyse* von Expedia geht ins zehnte Jahr und zeigt: Der Abreisetag hat inzwischen größeren Einfluss auf das Sparpotenzial als der Buchungstag. Der Mittwoch ist zwar der günstigste Buchungstag für Flüge ab Deutschland, während der Sonntag am teuersten ist. Allerdings beträgt der durchschnittliche Preisunterschied zwischen diesen beiden Tagen lediglich drei Prozent.

Wesentlich größer ist das Sparpotenzial bei der Wahl des richtigen Abreisetages: Wer am Freitag startet, spart im Schnitt 18 Prozent gegenüber einer Abreise am Samstag, der laut Air Hacks Report 2026 der preislich ungünstigste Reisetag ist.

"Der Freitag liegt strategisch günstig zwischen zwei Phasen besonders hoher Nachfrage", sagt Expedia-Sprecherin Susanne Dopp. "Viele Freizeitreisende starten am Samstag in den Urlaub. Wer ein verlängertes Wochenende plant, der wählt dagegen häufig den Donnerstag als Abflugtag. Gleichzeitig endet ein Großteil der Geschäftsreisen vor dem Freitag. Dadurch entsteht am Freitag eine geringere Gesamtnachfrage, was häufig zu günstigeren Flugpreisen führt."

Beliebte Reiseziele verlangen eine frühzeitige Buchung

Die Analyse für den Expedia Air Hacks Report hat auch ergeben, dass Reisende ab Deutschland auf internationalen Strecken im Durchschnitt 80 Euro sparen können, wenn sie ihre Tickets 31 bis 45 Tage vor dem Abflugdatum buchen. Auf stark frequentierten Routen oder während der Ferienzeiten sind die günstigsten Tarifklassen allerdings oft schnell vergriffen. Hier ist eine frühzeitige Buchung die bessere Wahl.

Zu den beliebtesten internationalen Flugzielen** ab Deutschland gehören laut Expedia-Daten Mallorca, Istanbul, Bangkok, Barcelona, Antalya, New York, Lissabon, Athen, Tokio und Dubai. Auch die Preisentwicklung für aktuelle Trendziele sollten Reisende aufmerksam beobachten. Besonders stark im Fokus der Reisenden steht derzeit Mersin an der türkischen Mittelmeerküste, das im Jahresvergleich einen Anstieg der Klickzahlen um 225 Prozent verzeichnet. Ebenfalls deutlich gewachsen ist das Interesse an Pescara an der italienischen Adria mit einem Plus von 165 Prozent sowie an Çanakkale in der Türkei mit einem Zuwachs von 140 Prozent. Auch Macau (+115 %) und Zypern (+110 %) zählen den Expedia-Daten zufolge zu den Destinationen mit dem stärksten Anstieg der Anfragen.

Die wichtigsten "Air Hacks" für das Reisejahr 2026 im Überblick:

Der Abflug macht den Unterschied

Wer am Freitag in den Urlaub startet, kann im Schnitt 18 Prozent gegenüber einer Abreise am Samstag sparen.

Der günstigste Abflugtag für Business-Class-Flüge ist der Donnerstag, wohingegen dienstags im Durchschnitt die höchsten Preise aufgerufen werden. Es sind Einsparungen von durchschnittlich 18 Prozent möglich.

Der Mai ist der günstigste Monat zum Fliegen, während der Dezember der teuerste ist. Flüge im Mai sind im Durchschnitt 39 Prozent günstiger. Die Ersparnis liegt bei durchschnittlich 130 Euro. Für Flüge in der Business Class ist der Juni der preislich beste Monat.

Der richtige Buchungstag ist vor allem bei Business-Class-Flügen wichtig

Bei Business-Class-Flügen kann der richtige Buchungstag einen Preisunterschied von 11 Prozent ausmachen. Die Preise sind sonntags am niedrigsten, freitags erfolgen die teuersten Buchungen.

Unabhängig von der Buchungsklasse beträgt der Preisunterschied lediglich 3 Prozent, wenn man den günstigsten Flugtag, den Mittwoch, mit dem teuersten, dem Sonntag, vergleicht.

Flüge mit viel Vorlauf zu buchen, ist nicht immer die beste Strategie

Flugreisende können im Schnitt 80 Euro sparen, wenn sie ihre Tickets 31 bis 45 Tage vor dem Abflugdatum buchen - statt sechs Monate vorher.

Auf stark frequentierten Routen oder Flüge während der Ferienzeiten sollten die Flüge dennoch früher gebucht werden.

Für Business-Class-Flüge liegt das ideale Buchungsfenster zwischen 61 und 75 Tagen vor der Abreise. In diesem Zeitraum lassen sich durchschnittlich 225 Euro sparen.

Es gibt Zeiten, in denen am Flughafen weniger los ist

Morgens muss mit dem meisten Andrang gerechnet werden. 52 Prozent aller Flugreisenden buchen Flüge am Morgen. Nur 15 Prozent starten ihre Flugreise hingegen am Abend.

Der Dienstag ist im Schnitt der ruhigste Reisetag, der Januar der ruhigste Reisemonat.

Rund um den Tag der Deutschen Einheit und Ostern ist besonders viel los: Die reisestärksten Tage im vergangenen Jahr waren der 2. und 3. Oktober sowie der 18. April. Wenig Flüge hingegen wurden am 2., 3. und 8. Dezember gebucht.

Die Preise unterscheiden sich je nach Abflughafen

Am Flughafen Frankfurt Hahn werden die günstigsten Flüge angeboten. Gute Preise gibt es auch ab Lübeck, Memmingen und Karlsruhe / Baden-Baden.

Zu den teuersten Abflughäfen gehören Düsseldorf, Stuttgart und Nürnberg.

* Alle Ticketpreisdaten sind Durchschnittsdaten und basieren auf den Buchungen, die im Zeitraum von Dezember 2024 bis November 2025 auf Expedia.de eingingen. Vergleichswerte beziehen sich auf den Zeitraum Dezember 2023 bis November 2024.

** Die beliebtesten Reiseziele und die Trendreiseziele basieren auf den Suchanfragen, die von Dezember 2024 bis November 2025 auf Expedia.de eingingen. Diese wurden mit den Suchanfragen aus dem Zeitraum Dezember 2023 bis November 2024 verglichen.

