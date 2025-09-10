Sopra Financial Technology

Neue Folge von Tech & Tacheles: "Der Dienstleister ist tot, es lebe der Mitgestalter" - jetzt reinhören

Nürnberg (ots)

"Wer heute nur betreibt, wird morgen ersetzt." - In der aktuellen Folge von Tech & Tacheles diskutieren Thomas Heinz (Sopra Financial Technology) und Martin Stolberg (Sopra Steria), warum IT-Betrieb neu gedacht werden muss. Managed Services, Cloud-Souveränität, KI und Quantencomputing stehen im Zentrum der Debatte. Jetzt reinhören auf allen gängigen Plattformen.

"Der Dienstleister ist tot, es lebe der Mitgestalter" - mit dieser provokanten These steigen Thomas Heinz (Chief Growth Officer, Sopra Financial Technology) und Martin Stolberg (Head of Banking, Sopra Steria) in die siebte Folge unseres Podcasts Tech & Tacheles ein. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich Betrieb, Technologie und Managed Services im Finanzsektor neu denken lassen.

IT-Betrieb ist mehr als Maschinenraum

Im Gespräch wird schnell klar: IT-Betrieb ist längst nicht mehr nur eine technische Pflichtaufgabe, die im Hintergrund abläuft. Heinz und Stolberg betonen, dass moderne Betriebsmodelle eng mit der strategischen Ausrichtung einer Bank verbunden sind. Cloud-Souveränität, DevOps-Ansätze und neue Formen der Zusammenarbeit wie BizDevSecOps bringen Betriebseinheiten direkt an den Tisch der strategischen Entscheidungsträger. Der reine Fokus auf Monitoring und Stabilität genügt nicht mehr - gefragt sind Konzepte, die Skalierbarkeit, Sicherheit und Flexibilität von Anfang an mitdenken. Oder wie es Thomas Heinz formuliert: "Wer heute nur betreibt, wird morgen ersetzt - von jemandem, der mitdenkt."

Cybersicherheit im Wandel

Ein weiterer Schwerpunkt der Folge ist die Cybersicherheit. Während traditionelle Banken oft schwerfällig agieren, setzen Neobanken und FinTechs neue Maßstäbe in der Geschwindigkeit und im Umgang mit neuen Technologien. Die Gäste beleuchten, wie regulatorische Rahmenbedingungen in Deutschland zwar ein gewisses Sicherheitsnetz bilden, gleichzeitig aber auch den Wettbewerb mit internationalen Playern erschweren. Künstliche Intelligenz und Quantencomputing verändern die Spielregeln grundlegend. Wer sich darauf nicht vorbereitet, riskiert den Anschluss zu verlieren. Heinz und Stolberg zeichnen ein differenziertes Bild: Die großen Häuser stemmen gewaltige Sicherheitsprojekte, während kleinere und jüngere Institute flexibler agieren können. Der Druck steigt für alle gleichermaßen, denn Bedrohungen entwickeln sich global, schnell und ohne regulatorische Grenzen.

Managed Services 2.0

Besonders intensiv diskutieren die beiden die Rolle von Managed Services. Lange Zeit galt Outsourcing als ein reines Kosten- und Effizienzthema. Heute sind die Erwartungen deutlich höher: Managed Services 2.0 bedeuten modulare, flexible und skalierbare Lösungen, die nicht nur Kosten senken, sondern aktiv Innovation ermöglichen. Ein moderner Dienstleister muss Kompetenzen bereitstellen, die im eigenen Haus fehlen, technologische Plattformen betreiben können und gleichzeitig Innovationsprojekte mitgestalten. Managed Services schaffen so den Spielraum für Banken, Budgets in die Entwicklung neuer Produkte zu lenken, statt Ressourcen im Betrieb zu binden. Richtig aufgesetzt werden sie zum Wachstumsmotor, indem sie Co-Creation ermöglichen und Partner zu echten Treibern für Transformation machen.

Ein Format mit Haltung

"Tech & Tacheles" richtet sich an Entscheiderinnen und Entscheider von Finanzdienstleistern. In jeder Folge ziehen die Gäste Karten mit provokanten Thesen aus einer "Blackbox", beziehen Position und diskutieren offen und fachlich fundiert. Moderiert wird der Podcast von Birgit Hass, Senior Marketing Managerin bei Sopra Financial Technology.

Jetzt reinhören

Die neue Folge von Tech & Tacheles "Der Dienstleister ist tot, es lebe der Mitgestalter" ist ab sofort online. Jetzt reinhören - auf Spotify, Apple Podcasts oder unter: www.sopra-financial-technology.com/podcast

Über den Podcast

"Tech & Tacheles" ist der Podcast von Sopra Financial Technology für die Finanzbranche. Externe und interne Expertinnen und Experten sprechen über IT, Technologie und Banking - klar, meinungsstark und fundiert. Ohne Buzzwords, mit Haltung. Mehr Infos zu Tech & Tacheles finden Interessierte hier: https://www.sopra-financial-technology.com/de-de/insights/podcast

Über Sopra Financial Technology:

Sopra Financial Technology GmbH bietet einen regulatorisch konformen Betrieb von modularen, skalierbaren und anpassbaren Applikationen in der Finanzdienstleistungsbranche. Das Unternehmen verbindet traditionelle Legacy-Systeme mit innovativen Produkten und Services unter Einbeziehung moderner Cloud-Lösungen in einem hochperformanten Betrieb und in sicherer Umgebung. Mit etwa 500 Mitarbeitenden und Hauptsitz in Nürnberg zeichnet sich das Unternehmen durch Expertise in Bankwesen, Regulatorik, Lösungsorientierung und Projektmanagement aus. 1983 als Sparda-Datenverarbeitung eG gegründet, ist die Sopra Financial Technology GmbH seit 2019 Teil der Sopra Steria Group mit mehr als 56.000 Mitarbeitenden in rund 30 Ländern.

