Wechsel in der Geschäftsführung der PARI Gruppe: Dr. Stefan Seemann wird CEO

Starnberg (ots)

Die PARI Gruppe stellt sich in der Geschäftsführung neu auf: Zum 1. Juli 2025 hat Dr. Stefan Seemann, bislang Geschäftsführer der PARI Pharma GmbH, die Position des Chief Executive Officers (CEO) der PARI Gruppe übernommen. Gemeinsam mit Anja Zschernig (CFO) wird Dr. Seemann die Geschäftsführung der PARI Medical Holding GmbH übernehmen.

Dr. Stefan Seemann ist seit 25 Jahren in verschiedenen leitenden Funktionen bei PARI tätig. Zuletzt war er vier Jahre lang Geschäftsführer der PARI Pharma GmbH. Sein strategischer Weitblick und die tiefe Kenntnis des Unternehmens machen ihn zur idealen Besetzung für die neue Rolle.

"Unseren Inhalationsgeräten, Medikamenten und Inhalationslösungen vertrauen viele Patienten, Ärzte und Apotheker weltweit. Ich freue mich, dass ich in meiner neuen Rolle als CEO zusammen mit meinen Kollegen in der Geschäftsführung weiter zum Erfolg von PARI beitragen kann", so Dr. Stefan Seemann.

Auf Dr. Stefan Seemann folgt Michael Hahn als Geschäftsführer der PARI Pharma GmbH. Michael Hahn ist bereits seit 2006 bei PARI und war zuletzt als Vice President eFlow Partnering & Strategy bei der PARI Pharma GmbH tätig. Er bringt ebenfalls langjährige Erfahrung, umfassende Expertise und ein exzellentes Netzwerk zu unseren Partnern in die Rolle ein.

Auch in der PARItec GmbH, der Produktionsgesellschaft der Gruppe, gibt es einen Führungswechsel: Peter Cabell, bisher Director Production Aerosol Head bei der PARI Pharma GmbH, übernimmt die Geschäftsführung von Jürgen Müller, der sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Dr. Frank Bredl bleibt weiterhin Geschäftsführer der PARI GmbH, ebenso wie Derek Kish seine Rolle als President der PARI Respiratory Equipment, Inc. (PRE), der US-amerikanischen Tochtergesellschaft, fortführt.

Mit diesen personellen Veränderungen stärkt die PARI Gruppe ihre Führungsstruktur nachhaltig und stellt sich strategisch für eine weiterhin erfolgreiche Zukunft auf.

Über PARI

PARI ist als Hersteller von Medizinprodukten mit dem Schwerpunkt Inhalationsgeräte seit vielen Jahrzehnten die Marke des Vertrauens für Ärzte, Apotheken und Patienten und marktführend in Deutschland sowie im Bereich Mukoviszidose weltweit.

PARI wurde 1906 in Wuppertal gegründet und hat heute seinen Sitz in Starnberg. Seit jeher unabhängig und in privater Hand ist die PARI Unternehmensgruppe unter dem Dach der PARI Medical Holding GmbH mit den Geschäftsführern Dr. Stefan Seemann (CEO) und Anja Zschernig (CFO) in mehreren Tochtergesellschaften organisiert:

PARI GmbH (Starnberg), Dr. Frank Bredl

PARI Pharma GmbH (Gräfelfing und Gilching), Michael Hahn

PARI tec GmbH (Weilheim), Peter Cabell

GmbH (Weilheim), Peter Cabell PARI Respiratory Equipment Inc. (PRE), Richmond (Virginia), Derek Kish

Dazu kommen internationale Niederlassungen und ein weltweites Distributionsnetzwerk.

Die rund 750 Mitarbeiter blicken auf die Erfahrung von über 100 Jahren Firmengeschichte zurück. So verbinden sich Tradition und Innovation zu durchdachten und wirkungsvollen Produktlinien mit bestem Ruf. Klinisch erprobte, in zahlreichen Zulassungsstudien eingesetzte und bewährte Vernebler und Inhalationsgeräte mit nachgewiesener Performance und in Deutschland hergestellt, überzeugen seit Jahrzehnten medizinische Fachkreise und Anwender.

Zu den bekanntesten Produkten zählen der PARI BOY®, der seit über 50 Jahren in der 8. Generation auf dem Markt ist, sowie der eFlow®rapid Vernebler auf Basis der Schwingmembran-Technologie, ergänzt um zahlreiche medikamentenspezifische Anwendungsmöglichkeiten in respiratorischen Krankheiten.

