Mitarbeitergewinnung für Speditionen und Logistikbetriebe: Diese Erfahrung haben Kunden von Hypace gemacht

Speditionen und Logistikbetriebe kämpfen weiterhin mit dem Fachkräftemangel und überlasteten Teams. Die Recruiting-Experten Ben Schimke und Lukas Pokinskyj von Hypace unterstützen betroffene Unternehmen, sich als attraktive Arbeitgeber zu positionieren und qualifizierte Bewerber gezielt anzusprechen. Doch welche Erfolge sind damit wirklich möglich?

Viele Speditionen und Logistikbetriebe stehen unter Druck: Die Belegschaft altert, qualifizierte Bewerber bleiben aus, und konventionelle Methoden zur Personalgewinnung greifen immer seltener. Was in den vergangenen Jahrzehnten noch funktionierte – etwa Stellenanzeigen in Zeitungen oder Jobangebote auf Online-Portalen – reicht heute bei weitem nicht mehr aus. Oft melden sich entweder gar keine Kandidaten oder die Bewerbungen passen schlichtweg nicht zum gesuchten Profil. Für viele Unternehmen entsteht daraus nicht nur Frust, sondern auch wachsender Zeitdruck. „Während Lkws stillstehen oder Touren nicht abgedeckt werden können, steigen gleichzeitig die Anforderungen an die verbleibenden Mitarbeiter“, warnt Ben Schimke von Hypace. „Viele Unternehmen erkennen zu spät, dass sie für die Gewinnung neuer Mitarbeiter völlig neue Wege einschlagen müssen.“

„Entscheidend ist die Art der Kommunikation mit potenziellen Bewerbern“, ergänzt Lukas Pokinskyj. „Nur so erreichen Unternehmen die richtigen Menschen.“ Um Transport- und Logistikfirmen bei der erfolgreichen Personalgewinnung zu unterstützen, haben die beiden Experten die Agentur Hypace gegründet: Statt standardisierte Recruitinglösungen anzubieten, entwickeln sie mit ihrem Team individuelle Konzepte, die auf Sichtbarkeit, Klarheit und Effizienz setzen. So ermöglicht Hypace seinen Kunden eine durchdachte Positionierung, eine gezielte Bewerberansprache und messbare Erfolge – nicht nur bei reinen LKW-Fahrern, sondern auch bei anderen Vakanzen wie Disponenten oder Fachkräften im Bau oder im Lager. Während viele Betriebe weiterhin auf Zufallstreffer über Jobportale hoffen, schaffen Hypace-Kunden somit eine neue Dynamik: Sie werden als begehrte Arbeitgeber wahrgenommen, erhalten regelmäßig qualifizierte Bewerbungen und sichern sich damit einen echten Wettbewerbsvorteil. Die folgenden drei Erfahrungsberichte zeigen, welche Resultate damit wirklich möglich sind.

1. Erfahrung: R+H Autologistik GmbH & Co. KG

Vor der Zusammenarbeit mit Hypace stand die R+H Autologistik vor einer großen Herausforderung: Ein erheblicher Teil der Fahrerschaft würde in den kommenden Jahren altersbedingt ausscheiden – eine Nachbesetzung gestaltete sich äußerst schwierig. „Aufgrund der hohen Verantwortung im Bereich Fahrzeuglogistik kamen nur wenige, sehr erfahrene Fahrer überhaupt infrage“, erinnert sich Ben Schimke. Die bisherigen Rekrutierungsmaßnahmen, wie Stellenanzeigen oder allgemeine Social-Media-Kampagnen, blieben entweder wirkungslos oder führten zu einer Vielzahl unpassender Bewerbungen.

Gemeinsam mit Hypace entwickelte R+H eine maßgeschneiderte Recruitingstrategie, die weit über klassische Maßnahmen hinausging. Neben dem Aufbau einer professionellen Bewerberkommunikation und der Automatisierung des Bewerbermanagements übernahm Hypace von Beginn an auch die Betreuung der gesamten Social-Media-Präsenz.

Ein zentrales Element dabei: die Entwicklung und Umsetzung eines modernen Online-Auftritts. Hypace generierte nicht nur Ideen für zielgruppengerechten Content, sondern setzte diesen auch aktiv um – mit regelmäßig vor Ort produzierten Video- und Fotoinhalten durch das Inhouse-Medienteam. Dadurch konnte die Sichtbarkeit von R+H deutlich gesteigert und gleichzeitig ein glaubwürdiger, attraktiver Arbeitgeberauftritt etabliert werden. Auch offline wurde R+H unterstützt, etwa bei der Gestaltung von Messeauftritten oder regionaler Plakatwerbung.

Das Resultat: Innerhalb von sechs Monaten stellte R+H acht neue Mitarbeitende ein – sowohl im Fahrpersonal als auch in der Disposition. Die Qualität der Bewerbungen stieg messbar an, die Reaktionszeit verkürzte sich drastisch, und der gesamte Einstellungsprozess lief strukturiert und effizient ab. Besonders positiv fiel auf, dass sich viele Bewerber explizit auf Social-Media-Inhalte bezogen und den persönlichen Eindruck durch Videos und Einblicke in den Alltag bei R+H hervorhoben.

2. Erfahrung: Knettenbrech + Gurdulic

Die Niederlassungen von Knettenbrech + Gurdulic in Marxen und Hasefeld verfügten eigentlich über einen umfangreichen Fuhrpark und boten attraktive Arbeitsbedingungen. Dennoch hatten sie zunehmend Schwierigkeiten, ausreichend qualifizierte Fahrer zu finden, um den Betrieb effizient aufrechtzuerhalten. Besonders im Bereich des Abfalltransports führte die naturgemäß hohe Fluktuation zu einer stetigen Herausforderung: Es musste kontinuierlich neues Fahrpersonal rekrutiert und eingestellt werden, um Engpässe zu vermeiden. Klassische Methoden wie Stellenanzeigen auf Jobportalen oder in Printmedien brachten nur geringe Resonanz.

Um dem entgegenzuwirken, entschied sich Knettenbrech + Gurdulic für eine Zusammenarbeit mit Hypace. Gemeinsam wurde eine auf die spezifischen Anforderungen zugeschnittene Recruitingstrategie entwickelt, die sowohl die Sichtbarkeit der Stellenangebote erhöhte als auch gezielt die richtigen Bewerber ansprach. Das Ergebnis: Innerhalb von nur 30 Tagen gingen über 30 qualifizierte Bewerbungen ein. „Vier Fahrer konnten unmittelbar eingestellt werden, wodurch nicht nur die anstehende Auftragserfüllung sichergestellt, sondern auch die Belastung für die bestehenden Teams deutlich reduziert wurde“, berichtet Lukas Pokinskyj.

3. Erfahrung: Wolfs Logistik

Auch Wolfs Logistik stand vor Beginn der Zusammenarbeit mit Hypace vor erheblichen Herausforderungen: Aufgrund mehrerer Renteneintritte in kurzer Zeit war das Team stark ausgedünnt. Ein Lkw musste sogar wochenlang stillgelegt werden, weil kein geeigneter Fahrer gefunden werden konnte.

Obwohl Wolfs Logistik regelmäßig Bewerbungen über Jobportale erhielt, waren diese meist nicht passend: Oft fehlten entweder die nötigen Qualifikationen oder das Interesse an der speziellen Branche der Getränkelogistik. Zusätzlich hatte das Unternehmen kaum noch Kapazitäten, um sich intensiv mit dem Recruiting zu beschäftigen. Die Sichtung der vielen ungeeigneten Bewerbungen kostete wertvolle Zeit, die im Tagesgeschäft dringend benötigt wurde, wodurch vielversprechende Kandidaten häufig verloren gingen.

Mit Unterstützung von Hypace wurde ein neues Recruiting-Konzept umgesetzt, das gezielt qualifizierte Bewerber ansprach und die internen Prozesse stark vereinfachte. „Innerhalb nur einer Woche nach Start der Kampagne fanden drei Bewerbungsgespräche statt, von denen eines direkt in eine erfolgreiche Einstellung mündete“, erinnert sich Lukas Pokinskyj. Wolfs Logistik profitierte dabei besonders von der massiven Entlastung im Recruitingprozess: Statt sich durch zahlreiche unpassende Bewerbungen zu arbeiten, konnte sich das Team voll auf die Gespräche mit wirklich geeigneten Kandidaten konzentrieren und den dringend benötigten Fahrer schnell integrieren.

