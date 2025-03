Terre des Hommes Deutschland e.V.

Anlässlich der anstehenden Koalitionsverhandlungen: Rechte geflüchteter Kinder in Gefahr!

Berlin (ots)

Die im Sondierungspapier von CDU/CSU und SPD geplanten Verschärfungen im Bereich Flucht und Migration drohen schwerwiegende Folgen auch für geflüchtete Kinder zu haben. Die Kinderrechtsorganisation Terre des Hommes, der Bundesfachverband Minderjährigkeit und Flucht sowie die Initiative Jugendliche ohne Grenzen appellieren in einem Forderungspapier eindringlich an die Verhandelnden, bei den voraussichtlich am Donnerstag startenden Koalitionsverhandlungen die Rechte junger Geflüchteter zu wahren.

"Jedes Kind zählt, egal woher es kommt!" betont Annika Schlingheider, Referentin Flucht und Migration von Terre des Hommes. "Der Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten und humanitäre Aufnahmeprogramme sind zwei der wenigen legalen Fluchtmöglichkeiten, die es überhaupt gibt. Diese wichtigen und lebensrettenden Maßnahmen dürfen nicht ausgesetzt werden, sondern müssen unbedingt erhalten bleiben. Familien gehören zusammen."

Die Organisationen fordern zudem ein klares Bekenntnis zur menschen- und kinderrechtskonformen Behandlung von Asylsuchenden. "Pauschale Zurückweisungen an den Staatsgrenzen würden gegen Europarecht und Völkerrecht verstoßen und auch Kinder betreffen", warnt Helen Sundermeyer, Sprecherin vom Bundesfachverband Minderjährigkeit und Flucht. "Es braucht individuelle Prüfungen und Schutz für Kinder, Jugendliche und Familien."

Auch starke und umfassende Integrationsmöglichkeiten sind dringend notwendig. "Massenunterkünfte sind keine Orte für Kinder. Sie brauchen psychosoziale Unterstützung, Bildung und eine Bleibeperspektive, um in der Gesellschaft anzukommen", erklärt Jibran Khalil, Sprecher von Jugendliche ohne Grenzen.

Über die Organisationen

Terre des Hommes Deutschland setzt sich als internationale Kinderrechtsorganisation in Deutschland und weltweit für die Rechte von Kindern ein. Durch humanitäre Hilfe und nachhaltige Projekte trägt Terre des Hommes in rund 400 Projekten in 47 Ländern zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern bei. Dabei wird durch die Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen ein partnerschaftlicher und partizipativer Ansatz verfolgt.

Der 1998 gegründete Bundesfachverband Minderjährigkeit und Flucht (BuMF) e.V. setzt sich für geflüchtete Kinder, Jugendliche und Heranwachsende ein. Durch bundesweite Einzelfallberatung, eine umfangreiche jährliche bundesweite Online-Umfrage zur Situation junger Geflüchteter unter Fachkräften und die Organisation zahlreicher Vernetzungs- und Fortbildungsangebote kennt der BuMF aktuelle Bedarfe und erarbeitet auf dieser Grundlage konstruktive Vorschläge für Politik und Praxis.

Jugendliche ohne Grenzen (JoG) ist ein bundesweiter Zusammenschluss von jungen Geflüchteten, in dem sie gemeinsam für ihre Rechte - insbesondere für ein großzügiges Bleiberecht für alle - kämpfen. Seit der Gründung 2005 erheben so Jugendliche lautstark ihre eigene Stimme, artikulieren ihre Forderungen und tragen diese in die Öffentlichkeit.

