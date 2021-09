terre des hommes Deutschland e. V.

Zur Bundestagswahl 2021:

Mehr als 300 Politiker*innen wollen sich in der nächsten Legislaturperiode für Kinderrechte einsetzen

Osnabrück/Berlin (ots)

Über 300 Kandidat*innen für die Bundestagswahl wollen sich in der nächsten Legislaturperiode für Kinder und ihre Rechte einsetzen und als #KinderrechteChampion in den neuen Bundestag ziehen.

Das internationale Kinderhilfswerk terre des hommes hat die Kampagne #KinderrechteChampion gemeinsam mit neun weiteren Kinderrechtsorganisationen gestartet, um die Kinderrechte bei der Bundestagswahl im September 2021 auf die Agenda zu setzen und langfristig zu stärken. Sie geht auch über den Wahltag hinaus: Bundestagskandidat*innen und Abgeordnete des neuen Bundestages können sich der Aktion anschließen, um sich im neu gewählten Bundestag für die Umsetzung der Kinderrechte einzusetzen.

"Das parteiübergreifende Interesse, Kinderrechte auf die politische Agenda zu setzen, zeigt, dass Kinderrechte für politische Entscheidungen eine zentrale Rolle spielen. Für die nächste Legislaturperiode müssen Kinderrechte deshalb richtungsweisend sein", erklärte Birte Kötter, Vorstandssprecherin von terre des hommes.

Alle #KinderrechteChampion wollen in der kommenden Legislaturperiode die Beteiligung von Kindern fördern, Investitionen in Bildung stärken sowie Kinderarmut und Ungleichheit bekämpfen. Fortschritte in diesen Bereichen sind dringend notwendig, um die Kinderrechte in Deutschland und weltweit zu verwirklichen und Kindern eine lebenswerte Zukunft zu ermöglichen.

