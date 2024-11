Weihnachten bei CinemaxX: Festliche Stimmung, festliches Programm

Nach drei Jahren Schließung: CinemaxX in Wuppertal öffnet wieder seine Tore - Wiedereröffnung am 14. November 2024 - Filmprogramm angekündigt: DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 3, VENOM 3 – THE LAST DANCE, TERRIFIER 3 und RED ONE - ALARMSTUFE WEIHNACHTEN u.v.a. - Exklusives Eröffnungsangebot: 3-für-2-Ticket-Bundle - Coca-Cola Freestyle-Automaten mit ...

