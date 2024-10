MEDION

MEDION präsentiert seine erste Haarpflege-Produktserie für die tägliche Dosis Self-Care

Denn es geht um mehr als nur einen Look! Frisuren spiegeln unsere Persönlichkeit wider, sind Ausdruck von Individualität und die Haarpflege als Ritual Teil eines Lebensgefühls. Mit vier Produkten in elegantem, zeitlosem Design bricht MEDION in die Welt der Haartrockner und Glätteisen auf und stellt heute seine erste Haircare-Produktserie vor. Die hochwertigen Modelle, die auf das Premiumsegment abzielen, sind nichts weniger als eine Liebeserklärung an Haarpflege-Routinen und stellen die Freude am täglichen Styling in den Mittelpunkt. Technisch am Puls der Zeit überzeugen sie mit durchdachten Features und machen schlicht Lust auf die nächste, ganz persönliche Auszeit.

MEDION LIFE Glätteisen HS1 und HS2 (kabellos)

Die Magie glatter Haare lässt MEDION mit dem MEDION LIFE Glätteisen HS1 und dem kabellosen HS2 Realität werden und verwandelt dank leicht gleitender, flexibler Stylingplatten selbst widerspenstiges Haar in seidige Strähnen. Beide Modelle wissen in Sachen Optik zu beeindrucken und überzeugen durch ihr schlankes Design und ansprechende Haptik. Die verfügbaren Farbvarianten in minimalistischem Weiß und zeitlosem Grau ergänzen den frischen Look und machen die Hair Straightener zu echten Hinguckern, die man einfach gerne zur Hand nimmt. Und auch aus technischer Sicht lassen die Glätteisen keine Wünsche offen: Ob Ionenfunktion mit Anti-Frizz-Effekt, fünf Temperaturstufen bis zu 210 Grad, automatischem Schlafmodus oder FND-Display für die volle Kontrolle - die Geräte kommen mit den modernsten Features. Das kabellose HS2 punktet zudem mit 30 Minuten uneingeschränkter Stylingfreiheit.

MEDION LIFE Haartrockner HD1 und HD2

Flüsterleise wird es mit dem neuen BLDC Haartrockner LIFE HD1 und dem HD2, mit denen MEDION in die Welt der Hair Dryer einsteigt und unterstreicht, dass Haarpflege mehr ist als nur Föhnen. Herzstück beider Modelle sind bürstenlose BLDC-Motoren, die für Langlebigkeit, Komfort und Energieeffizienz stehen und dank ihrer kompakten Bauweise die minimalistische Formgebung der Haartrockner ermöglichen. Ergänzt werden die Produkte durch variable Einstellungsmöglichkeiten für das Trocknen und Stylen, ein Segment-typische Ionenfunktion, eine Kaltstufe für langanhaltende Looks und einen Selbstreinigungsmodus für hygienische Frische. Für maximale Vielseitigkeit im Styling kommen beide Hair Dryer mit verschiedenen Aufsätzen, die sich - beim HD1 magnetisch - mühelos wechseln und auf jeden Haartyp anpassen lassen. Mit einer beeindruckenden Lebensdauer von 2.000 Stunden sind der HD1 und HD2 außerdem gemacht, um zu bleiben. Neben dem optisch ansprechenden modernen Design beider Modelle und den eleganten Farbvarianten in weiß und grau sorgt beim HD1 eine LED-Farbeinstellung für jede Temperaturstufe für ein zusätzliches visuelles Highlight. Der HD2 bietet dafür ein zusätzliches Plus an geräuscharmer Power.

Im Rampenlicht

Prominente Unterstützung bekommt das neue MEDION Haircare-Lineup durch eine exklusive Kooperation mit Vanessa Mai. Die beliebte Sängerin weiß mit Blick auf Haarpflege und Styling um die Bedeutung der richtigen Tools und verkörpert wie keine Zweite den Spaß an frischen Looks und Selfcare-Routinen. Im Rahmen der Zusammenarbeit trägt Vanessa mit Tipps und Tricks zu der MEDION Kampagne bei und integriert die neue Produktserie in ihren Alltag.

"Mit der MEDION Haircare-Produktreihe starten wir in ein für uns vollkommen neues Segment und präsentieren mit Stolz vier zukünftige Styling-Ikonen, die sowohl technologisch als auch in Sachen Design in der oberen Liga mitspielen", sagt Thomas Greussing, Director Marketing & E-Commerce bei MEDION. "Ziel im Rahmen der Entwicklung war es, unseren Kund:innen getreu dem Claim 'Fortschritt für alle. Einfach gemacht.' Produkte an die Hand zu geben, die sie für ihre täglichen Routinen einfach gerne nutzen. Herausragende Qualität, die sich in ansprechender Optik und einer Hand-schmeichelnden Haptik spiegelt, spielt dabei eine entscheidende Rolle."

Verfügbarkeit

Alle Modelle sind ab sofort im MEDION-Onlineshop sowie bei Otto und Amazon verfügbar. Das MEDION LIFE Glätteisen HS1 ist zu einem Preis von 79,95 Euro erhältlich, das kabellose MEDION LIFE Glätteisen HS2 zum Preis von 99,95 Euro. Der MEDION LIFE Haartrockner HD1 kommt zu einem Preis von 129,95 Euro und der MEDION LIFE Haartrockner HD2 zum Preis von 119,95 Euro.

