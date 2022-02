MEDION

Reif fürs Treppchen: Mit der richtigen Home-Entertainment

Essen

Heißer Wettbewerb um Medaillen: Für engagiertes Mitfiebern in der kalten Jahreszeit bieten die Olympischen Winterspiele in Peking den passenden Rahmen. Wer jedoch nicht zum Kreis der Athlet:innen zählt, ist darauf angewiesen, sich über Disziplinen wie Bobfahren, Biathlon und Co. zu Hause aus den Medien zu informieren. Gerade angesichts der Zeitverschiebung von sieben Stunden kommt dem Angebot, aufgezeichnete Wettkämpfe in der Mediathek anzusehen, eine wichtige Bedeutung zu. Doch egal ob live oder nicht, egal ob via Fernseher oder Radio - MEDION hat die richtige Unterhaltungstechnologie im Programm, damit Wintersportfreunde auch von den heimischen vier Wänden aus am Kampf um die Medaillen teilhaben können.

Ultra HD Smart-TV für ein intensives Sporterlebnis

Im modernen Leistungssport entscheiden oftmals Details darüber, wer am Ende gewinnt. Und für ein besonders großes und zugleich detailscharfes Bild sorgt das MEDION LIFE X15514 Smart-TV mit Ultra HD Display und 55 Zoll Bildschirmdiagonale. Ausgestattet mit HD Triple Tuner, CI+, HDMI®, USB und Bluetooth® erfüllt das Gerät die Voraussetzungen für eine breit gefächerte Anbindung an das olympische Sportgeschehen - auch an die umfangreichen Inhalte, die die Fernsehsender in ihrer Mediathek bereitstellen. Features wie HDR, Dolby Vision®, Micro Dimming, MEMC und DTS Sound runden das mediale Kraftpaket ab, das TV-Wintersportgenuss in Top-Qualität ermöglicht.

Eine Frage der Maße und der Technik

Kleiner, aber genauso fein: Wer großen Wert auf die technische Ausstattung seines TV-Geräts legt, aber nicht den Platz für einen großen Bildschirm hat, der ist mit den Ultra HD Smart-TV-Lösungen MEDION LIFE X15005 mit 50 Zoll und MEDION LIFE X14312 mit 43 Zoll bestens bedient. Top-Bildqualität und dieselben hochwertigen Features wie der "große Bruder" lassen den olympischen Geist überall dort lebendig werden, wo Zuschauer mitfiebern und Sieger bejubeln möchten.

Immer ein offenes Ohr für Olympia aus dem Internetradio

Dabei sein ist alles - und genau deshalb wollen echte Olympia-Enthusiasten auch per Radio immer aktuell informiert sein, was bei den Spielen gerade passiert. Das MEDION LIFE P85700 All-in-One Audio-System bietet mit Features wie Internet- & DAB+ sowie Bluetooth® 5.0 ideale Voraussetzungen, um Zieleinläufe, Interviews und Hintergrundberichte immer dann aufmerksam zu verfolgen, wenn Bewegtbild verzichtbar ist. Besonders praktisch: Das stylische All-in-One Gerät mit Wandhalterung lässt sich über die beiliegende Fernbedienung ebenso steuern wie per kostenloser App über das Smartphone.

Ein sportliches Mega-Event wie die Olympischen Winterspiele 2022 ist immer etwas Besonderes. MEDION setzt alles daran, Sportfans die Teilhabe aus der Ferne zu ermöglichen und sie trotzdem möglichst nah mit dem Geschehen zu verbinden. Weiteres Bildmaterial und die technischen Daten zu den vorgestellten Produkten sind hier hinterlegt: https://we.tl/t-1LLP1ZDYwU. Weitere Informationen zum Angebot von MEDION sind verfügbar unter: https://www.medion.com/de/shop

Über MEDION®

MEDION ist ein in Deutschland führender Hersteller von Consumer Electronics Produkten und Anbieter digitaler Services für alle. Das Sortiment umfasst smarte Multimedia-Produkte, Telekommunikations-Services und elektronisches Zubehör mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und einen umfangreichen AfterSales-Service. MEDION ist seit 2011 Teil der internationalen Lenovo-Gruppe, einem führenden globalen Technologieunternehmen mit Kunden in über 160 Ländern und weltweit erfolgreich mit PCs, Notebooks, Smartphones und Servern.

