Erfolgreiche Programme und neue Initiativen: Hertie-Stiftung verstärkt ihr Engagement

In dem heute veröffentlichten Jahresbericht 2024 gibt die Gemeinnützige Hertie-Stiftung, die zu den größten unternehmensunabhängigen Stiftungen Deutschlands zählt, einen Einblick in ihre Aktivitäten und ihre Vermögensanlage. Im vergangenen Jahr hat die Stiftung 31,7 Mio. Euro für Projekte in den Bereichen "Gehirn erforschen" und "Demokratie stärken" bereitgestellt. Mit einer Performance von 6,5 % berichtet das Vermögensmanagement über ein erfreuliches Jahr. Der Jahresbericht erscheint erstmals ausschließlich digital und ist unter www.ghst.de/jahresbericht2024 abrufbar.

"Die Gemeinnützige Hertie-Stiftung ist 50 Jahre nach Gründung ihrer Geschichte verbunden und gleichzeitig mit ihren Themen, Projekten und Initiativen am Puls der Zeit", sagt Annette Schavan, Vorstandsvorsitzende der Hertie-Stiftung. "Angesichts der gesellschaftlichen Herausforderungen sind unsere Aktivitäten zur Stärkung der Demokratie gefragter denn je. In der Neurowissenschaft bereiten wir mit unserem jungen Hertie Institute for AI in Brain Health der Anwendung von künstlicher Intelligenz in der Hirnforschung den Weg."

Der im April 2024 eingesetzte neue Stiftungsvorstand führt die langjährigen, erfolgreichen Initiativen wie Hertie School, Hertie-Institut für klinische Hirnforschung, START-Stiftung oder Jugend debattiert fort und setzt auch neue Impulse: Mit der "Initiative für einen handlungsfähigen Staat" hat die Hertie-Stiftung die Erstellung von Handlungsempfehlungen unterstützt, die bereits Eingang in den Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung gefunden haben. Das neue Programm "Leaders for Democracy" adressiert junge Führungskräfte in Unternehmen, die gesellschaftspolitische Verantwortung übernehmen möchten. Und über das Hertie-Institut für klinische Hirnforschung und das Hertie Institute for AI in Brain Health hat sie vier erfolgsversprechende Anträge für künftig geförderte Exzellenzcluster im Rennen.

Auch ihr Engagement gegen Antisemitismus hat die Hertie-Stiftung verstärkt. Sie trägt damit ihrer historischen Verantwortung Rechnung: Die Gründerfamilie der Hertie-Warenhäuser musste unter dem Druck der Nationalsozialisten fliehen. Die Stiftung sieht es als Gebot der Stunde an, Antisemitismus und Hass entschieden entgegenzutreten und jüdisches Leben in Deutschland zu schützen. Mit dem "Fonds für Antisemitismus-Bekämpfung und Aufklärung" werden vor allem innovative und wirksame Projekte unterstützt, die junge Menschen erreichen: Fonds für Antisemitismus-Bekämpfung und Aufklärung: Gemeinnützige Hertie-Stiftung

Einen Überblick über die Aktivitäten der Stiftung sowie der Vermögensanlage bietet der Jahresbericht 2024, der erstmals rein digital vorliegt: www.ghst.de/jahresbericht2024

Über die Gemeinnützige Hertie-Stiftung

Die Arbeit der Hertie-Stiftung konzentriert sich auf zwei Leitthemen: Gehirn erforschen und Demokratie stärken. Die Projekte der Stiftung setzen modellhafte Impulse innerhalb dieser Themen. Die Gemeinnützige Hertie-Stiftung wurde 1974 von den Erben des Kaufhausinhabers Georg Karg ins Leben gerufen und ist heute eine der größten weltanschaulich unabhängigen und unternehmerisch ungebundenen Stiftungen in Deutschland. Der Name "Hertie" geht zurück auf Hermann Tietz, Mitbegründer des gleichnamigen Warenhauskonzerns zum Ende des 19. Jahrhunderts.

