APCOA betreibt moderne Tiefgarage im Zentrum von Bruchköbel

Betrieb der 215 Parkplätze wurde zum 20. Juni aufgenommen

Parkfläche ist Teil des neu gestalteten Stadtzentrums in Bruchköbel

Rewe-Einkäufer:innen parken 90 Minuten kostenfrei

APCOA Parking Deutschland hat zum 20. Juni die Bewirtschaftung der Tiefgarage im Stadthaus Bruchköbel übernommen. Autofahrer:innen stehen nun 215 attraktive und zentral gelegene Parkplätze zur Verfügung. Die Tiefgarage (Hauptstraße 32) ist an das Rathaus von Bruchköbel, einen Veranstaltungssaal und einen neuen, hochmodernen Rewe-Einkaufsmarkt angebunden. Wer das neu gestaltete Stadtzentrum von Bruchköbel besuchen möchte, muss sich über eine lange Parkplatzsuche keine Gedanken machen.

Kostengünstiges Parken im Herzen von Bruchköbel

Nutzer:innen der Tiefgarage können ab 0,80 Euro je angefangener 30 Minuten parken. Das Tagesmaximum beträgt 16 Euro. Besonders attraktiv sind die großzügig geschnittenen Parkplätze für Kund:innen des Rewe-Einkaufmarkts. Sie können 90 Minuten kostenfrei parken. Kund:innen erhalten im Supermarkt auf Nachfrage einen Vergütungs-Bon, den sie an den Kassenautomaten einlösen können.

In der Bruchköbeler Tiefgarage können sich Autofahrer:innen auf den Komfort des APCOA Service verlassen. Sorgen um ein verloren gegangenes Parkticket muss sich zum Beispiel niemand machen: Das Parken ist hier über Kennzeichenerkennung möglich. Bei Einfahrt in die Tiefgarage wird das Kennzeichen des Autos per Video erfasst. Um die Parkgebühr zu bezahlen, können Kund:innen dann einfach ihr Kennzeichen am Kassenautomat eingeben. Es stehen diverse verschiedene Bezahlmöglichkeiten zur Verfügung. Die Parkfläche überzeugt zudem mit langen Öffnungszeiten. Autofahrer:innen können die Tiefgarage von Montag bis Sonntag zwischen 6:00 und 23:00 Uhr nutzen.

Tiefgarage ist Teil der nachhaltigen Stadtentwicklung

Die Stadt Bruchköbel arbeitet an einem neuen Zentrum, das mit moderner Architektur und viel Grün sowie als öffentlicher Aufenthaltsort überzeugen soll. Die Tiefgarage nimmt dabei eine wichtige Rolle ein: Sie schafft unterirdisch den benötigten Parkraum, oberirdisch ist dadurch mehr Platz für Grünflächen und die Bürger:innen der Stadt.

"Wir freuen uns, dass wir Teil der nachhaltigen Entwicklung in Bruchköbel sind", sagt Hansjörg Votteler, Geschäftsführer bei APCOA PARKING Deutschland. "Durchdachte Mobilitätslösungen sind ein wichtiger Erfolgsfaktor für lebenswerte Städte - die Tiefgarage ist ein tolles Beispiel dafür."

