Sorgenfreie Sommerferien: APCOA macht das Parken am Flughafen BER mit Premium Plus einfacher und sicherer

Neuer Service ermöglicht Parken in einem durch ein Rolltor abgetrennten Bereich

Mehr Sicherheit durch beschränkten Zugang und Kameraüberwachung

Zeitersparnis durch kurzen Weg zum Terminal und schnelle Parkplatzsuche

In die Sommerferien fliegen - ohne Stress vor dem Abflug und Sorgen um das am Flughafen geparkte Auto: Das ermöglicht APCOA Parking Deutschland durch ein neues Parkangebot am Berliner Airport BER. Mit dem Premium Plus-Service bietet Europas führender Parkraumbewirtschafter einen Bereich mit 155 Stellplätzen auf zwei Ebenen, der durch ein Rolltor vom Rest des Parkhauses abgetrennt ist. Wegen des beschränkten Zutritts und der vollständigen Kameraüberwachung können Nutzer:innen dort besonders sicher parken. Weitere Vorteile sind der kurze Weg zum Terminal und die schnelle Parkplatzsuche.

"Mit dem Premium Plus-Angebot machen wir das Parken am Berliner Flughafen noch attraktiver", sagt Hansjörg Votteler, Geschäftsführer bei APCOA PARKING Deutschland. "Der Service ermöglicht es Kunden, ihr Fahrzeug einfacher, sicherer und bequemer abzustellen - zum Beispiel während der Sommerferien."

Buchung erfolgt über die Flughafen-Webseite

Der erste Schritt zur Nutzung des Angebots ist die Buchung bis 1h vor Abflug über die Flughafen-Webseite https://ber.apcoa.de/. Anschließend erhält der Kunde eine Buchungsbestätigung mit QR-Code. Nachdem dieser bei der Einfahrt eingescannt wurde, gibt der Automat ein Ticket aus. Dieses führt der Kunde bei der Zufahrt zum Premium-Bereich ein und entnimmt es wieder.

Daraufhin öffnet sich die Schranke und der Fahrer kann das Fahrzeug auf einer der beiden Parkebenen abstellen. Vom Premium-Bereich gelangen Passagiere mit einem Aufzug schnell zum Terminal. Der Rückweg erfolgt auf dem gleichen Weg, für den Zugang zum Fahrstuhl und die Ausfahrt ist das Ticket notwendig.

"Premium Plus ist unser Angebot für alle, die vor dem Abflug Zeit sparen und sich unterwegs keine Sorgen um ihr Auto machen wollen", sagt Votteler. "Wir freuen uns, mit dem neuen Service das Parkerlebnis für unsere Kunden am Berliner Flughafen noch besser zu machen. Eine Ausweitung auf andere Flughäfen ist denkbar."

