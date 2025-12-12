PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Aktion DAS SICHERE HAUS e.V. (DSH)

Aktion Das Sichere Haus (DSH)
Neues Online-Angebot: (Smarte) Hilfsmittel für Senioren

Hamburg (ots)

Menschen über 80 Jahre brauchen eine sichere Umgebung für einen selbstbestimmten Alltag. Ein Beitrag dazu sind konventionelle und digitale Hilfsmittel, die zum Beispiel Bewegungen erleichtern, Stürze verhindern und in Gefahrensituationen Alarm schlagen.

Die Aktion Das sichere Haus. Deutsches Kuratorium für Sicherheit in Heim und Freizeit e.V. (DSH) hat ihre Webseite jetzt um die Rubrik "(Smarte) Hilfsmittel" erweitert. Ältere Menschen und ihre Angehörigen bekommen hier einen produktneutralen Überblick über klassische und digitale Alltags- und Mobilitätshilfen. Dazu zählen Seh- und Aufstehhilfen ebenso wie Haltegriffe, Treppenlifte, intelligente Beleuchtung und Sturzerkennung.

Die DSH bietet praktische Tipps zu Kauf, Anwendung und Finanzierung.

Digitale Helfer im Alltag

Die Online-Beiträge ermutigen ältere Menschen, sich auch mit digitalen Hilfsmitteln vertraut zu machen. Vorgestellt werden zum Beispiel Bodenmatten als Sturzerkennungssystem oder Smartwatches mit Notruffunktion. Die Lesenden erfahren, wie die Technologien funktionieren, welche Varianten zu ihnen passen und worauf sie bei der Auswahl, beim Datenschutz und bei der alltäglichen Nutzung achten sollten.

Linksammlung zur Sturzprävention

Die DSH bietet online verschiedene Links zur Sturzprävention:

Pressekontakt:

Dr. Susanne Woelk, DSH-Geschäftsführerin
Tel.: 040 / 298 104 62
s.woelk@das-sichere-haus.de

