Pünktlich zur Windjammerparade - "Gorch Fock" kehrt von 182. Auslandsausbildungsreise zurück

Kiel (ots)

Am Donnerstag, den 26. Juni 2025 um 10 Uhr, wird das Segelschulschiff der Deutschen Marine von seiner 182. Auslandsausbildungsreise (AAR), pünktlich zur Windjammerparade, in seinen Heimathafen Kiel zurückkehren.

Unter dem Kommando von Fregattenkapitän Elmar Bornkessel war das Segelschulschiff seit dem 10. Februar 2025 unterwegs. Neben Vigo (Spanien) wurden Portimao, Funchal, Horta, Ponta Delgada (Portugal), Lerwik (Großbritannien) und Warnemünde angesteuert. Insgesamt legte die "Gorch Fock" 9.272 Seemeilen zurück, davon 8.374 Seemeilen unter Segeln. Inmitten der Kieler Woche und somit zum Open Ship am Freitag, den 27. Juni 2025 von 11 bis 17 Uhr, kommt die "Gorch Fock" an ihren Liegeplatz in den Marinestützpunkt Kiel-Wik zurück.

"Die Reise mit der 'Gorch Fock' war von Anfang an als anspruchsvolle Segelreise konzipiert, wobei die Abschnitte vom Einfachen zum Schweren führen sollten. Besonders die teils orkanartigen Stürme vor den Azoren stellten eine große Belastungsprobe dar. Dennoch zeigte sich die Crew als eingespieltes Team, das den schwierigen Bedingungen mit Souveränität begegnete. Gerade der hohe Segelschnitt trug dazu bei, dass alle Ausbildungsziele erfolgreich umgesetzt wurden - oft segelte die 'Gorch Fock' unter Vollzeug, was nicht nur die Kadetten, sondern auch die Stammbesatzung enorm schulte. Darüber hinaus leistete die Crew Pionierarbeit für das Schiff, insbesondere mit Blick auf die geplanten Atlantiküberquerungen im kommenden Jahr. Ein weiteres herausragendes Ereignis steht noch bevor: die Teilnahme an der Windjammerparade der Kieler Woche. Zum ersten Mal wird die 'Gorch Fock' mit einem kompletten Lehrgang und einer Bestenauswahl der ersten beiden Reiseabschnitte nahezu alle Segel setzen und die Parade anführen - ein bislang einmaliges Ereignis", so der Kommandant der "Gorch Fock", Fregattenkapitän Elmar Bornkessel.

Das Anlegen in Kiel kann von der Kiellinie beobachtet werden. Im Anschluss an die Kieler Woche heißt es dann für die Besatzung Urlaub, bis das Schiff für das "Ocean Race Europe" wieder am Start sein wird.

Hintergrundinformationen

Die Bark ist das älteste in Dienst befindliche Schiff der Deutschen Marine und dient der Ausbildung. Seit der Indienststellung im Dezember 1958 wurden etwa 16.000 Offizier- und Unteroffizieranwärter/-innen auf den Planken der "Gorch Fock" ausgebildet. Im Verlauf der Ausbildungsreisen besuchte sie bisher rund 400 Häfen in knapp 60 Ländern auf fünf Kontinenten und legte dabei mehr als 780.000 Seemeilen zurück, was umgerechnet 35 Erdumrundungen entspricht. Zudem ist die "Gorch Fock" eine waschechte Hamburgerin, 1958 wurde sie bei Blohm+Voss gebaut und wurde kurz darauf das erste Patenschiff der Hansestadt Hamburg.

Hinweise für die Presse

Medienvertretende sind zum Pressetermin "'Gorch Fock' kehrt von 182. Auslandsausbildungsreise zurück" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.

Termin: Donnerstag, den 26. Juni 2025, 10 Uhr. Eintreffen bis spätestens 9 Uhr. Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.

Ort: Marinestützpunkt Kiel, Schweriner Straße 17a, 24106 Kiel

Einfahrt über Weimarer Straße und Warnemünder Straße

(Anschrift/Adresse für Ihr Navigationsgerät)

Programm: wird vor Ort bekanntgegeben

Anmeldung: Medienvertretende werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Mittwoch, den 25. Juni 2025, 12 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum per E-Mail zu akkreditieren.

Nachmeldungen sind nicht möglich.

Nachfragen: Tel.: +49 (0)431 71745 1410

E-Mail: markdopizpressestellekiel@bundeswehr.org

