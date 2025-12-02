Aktion DAS SICHERE HAUS e.V. (DSH)

"Ich pflege"

Neues Magazin stellt pflegende Angehörige in den Mittelpunkt

Rund fünf Millionen Pflegebedürftige werden zu Hause von Angehörigen versorgt. Diese leisten täglich Enormes und stoßen oft an ihre Grenzen. Das neue Magazin "Ich pflege" der Aktion Das sichere Haus. Deutsches Kuratorium für Sicherheit in Heim und Freizeit e.V. (DSH) und der Unfallkassen widmet sich gezielt den Bedürfnissen pflegender An- und Zugehöriger.

Praktische Tipps für Pflege und Selbstfürsorge

"Ich pflege" bietet konkrete Lösungen und frische Ideen, die den Alltag pflegender Angehöriger erleichtern - von Sturzprävention über körperliches und mentales Wohlbefinden, von rechtlichen Themen bis hin zur Freizeitgestaltung. Expertentipps und persönliche Erfahrungsberichte beleuchten die vielen Facetten häuslicher Pflege und ermuntern zur Selbstfürsorge. "Pflegende Angehörige sollten gut auf sich achten und trotz aller Belastungen die eigenen Bedürfnisse nicht aus den Augen verlieren", betont Chefredakteurin Dr. Susanne Woelk. Wie das in unterschiedlichen Pflegesituationen gelingen kann, zeigt die Rubrik "Das tut mir gut".

Häusliche Pflege: Belastung und Bereicherung

Häusliche Pflege ist oft mit Belastungen verbunden ist, kann aber auch bereichernd sein. Die Beiträge thematisieren daher Wut und Trauer ebenso wie Nähe in der Pflegebeziehung oder Wege zur Entspannung. Leserinnen und Leser werden ermutigt, Hilfe anzunehmen, Kraft zu tanken - und schöne Momente bewusst zu genießen.

Ansprechendes Design

Mit modernem Layout, klaren Infografiken und hochwertigen Fotos bietet das Magazin eine informative und kurzweilige Lektüre für alle, die Verantwortung in der häuslichen Pflege übernehmen. "Ich pflege" eignet sich auch gut zur Auslage in Pflegestützpunkten, Gesundheitseinrichtungen oder beim Hausarzt.

"Ich pflege. Das Magazin für pflegende Angehörige" erscheint halbjährlich und steht kostenfrei als gedrucktes und Format sowie als PDF zum Download zur Verfügung: https://das-sichere-haus.de/broschueren/magazin-ich-pflege

Die digitale Version gibt es hier: https://www.ichpflege-magazin.de/.

Hinweis für Print-Redaktionen: Das druckfähige Cover von "Ich pflege" finden Sie im DSH-Pressebereich: https://das-sichere-haus.de/presse/bilder-und-logos/titelbilder.

