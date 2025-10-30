Aktion DAS SICHERE HAUS e.V. (DSH)

Aktion Das sichere Haus (DSH) bietet aktualisierte Vorträge zum Selberhalten

Leicht verständlich, praxisnah und kostenlos

Hamburg (ots)

Seit vielen Jahren gehören vier PowerPoint-Vorträge zum festen Repertoire der Aktion Das sichere Haus (DSH). Sie sind ein Angebot für Laien, die bei einem Nachbarschaftstreffen, im Sportverein oder auf einem Seniorennachmittag über Themen wie Sturzprävention oder altersgerechte Gartengestaltung sprechen und sich dafür schnell ein Grundwissen aneignen wollen.

Die DSH hat jetzt alle Vorträge aktualisiert und erweitert:

Die Vorträge sind:

- mit neuen Themen wie Smart Home oder digitale Helfer im Alltag, verständlich - mit klaren Botschaften und Grafiken,

- mit klaren Botschaften und Grafiken, praktisch nutzbar - ideal für Seminare, Fachveranstaltungen oder zur eigenen Information.

Diese Themen gibt es:

Stürze im Alter wirksam verhüten: Gründe für Stürze im Alter, Kraftübungen, barrierefreies Wohnen

Den Garten seniorengerecht gestalten: Gartengestaltung, Obsternte, Schutzausrüstung

Senioren sicher unterwegs: Rollatoren, Sturzerkennung mit Wearables

Sicher durch den Alltag: Unfallschwerpunkte in der Küche, Vergiftungen, Stromunfälle

Alle Vorträge gibt es auch als PDF zum schnellen Einarbeiten und Nachlesen.

Alle Vorträge und PDFs zum Download: https://das-sichere-haus.de/sturzrisiko/vortraege

Ergänzende Materialien

Broschüren der Aktion Das sichere Haus (DSH) ergänzen das Angebot. Das Seniorensicherheitspaket etwa bietet einen Selbsttest zum individuellen Sturzrisiko und Übungen zur Stärkung von Gleichgewicht und Muskelkraft.

Alle Materialien können auch unabhängig von den Vorträgen kostenlos heruntergeladen oder bestellt werden: https://das-sichere-haus.de/broschueren

