Hamburg (ots) - Anmoderationsvorschlag: Wenn man eine Reise plant, gibt es einiges zu tun. Vor allem stellt sich die Frage, was alles mit ins Gepäck muss. In bestimmten Ländern sollte zum Beispiel ein Reiseadapter nicht fehlen. Schließlich will man ja gelegentlich doch mal das Smartphone oder Tablet laden, den Elektrorasierer benutzen oder auch den ...

2 Audios

Ein Dokument

mehr