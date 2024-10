Bundesärztekammer

"Bedingt abwehrbereit? Die Patientenversorgung auf den Ernstfall vorbereiten"

Berlin

Berlin, 08.10.2024

am Donnerstag, 10. Oktober 2024, um 11.00 Uhr

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

falls Sie sich noch nicht angemeldet haben, möchten wir Sie gern noch einmal an unsere bevorstehende Veranstaltung BÄK im Dialog "Bedingt abwehrbereit? Die Patientenversorgung auf den Ernstfall vorbereiten" am 10. Oktober 2024 in Berlin erinnern.

Unser Land erlebt eine Zeit wachsender Bedrohungen von innen wie außen. Die Nachwirkungen der Pandemie, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, die immer deutlicheren Auswirkungen des Klimawandels, die Frage nach der Energiesicherheit, Cyberangriffe und politischer Extremismus stellen die Frage nach der Krisenresilienz in einer seit Jahrzehnten nicht gekannten Dringlichkeit. Das gilt auch und gerade für das Gesundheitswesen, das für die Daseinsvorsorge und den gesellschaftlichen Zusammenhalt von zentraler Bedeutung ist.

Das deutsche Gesundheitswesen wird von diesen Fragen in einer Phase des Umbruchs getroffen, in der große strukturelle Reformen diskutiert werden.

Wie sieht in dieser Lage der Weg zu einem krisenfesten Gesundheitswesen aus? Wie können Strukturen und Prozesse effizienter gestaltet werden, ohne auf Versorgungssicherheit und notwendige Reserven zu verzichten? Welche Anforderungen sind an das Zusammenspiel von staatlichen Akteuren, Selbstverwaltung und Zivilgesellschaft zu stellen? Welche Vorkehrungen und Maßnahmen müssen für den Krisenfall vorbeugend getroffen werden?

Die Bundesärztekammer bringt im Rahmen ihrer Veranstaltungsreihe "BÄK im Dialog" unterschiedliche Perspektiven zusammen und lädt zu einem Diskurs ein, der die unterschiedlichen Verantwortungsbereiche innerhalb und außerhalb des Gesundheitswesens einbezieht.

Wir laden Sie herzlich ein zu unserer Veranstaltung

BÄK im Dialog:

"Bedingt abwehrbereit? Die Patientenversorgung auf den Ernstfall vorbereiten"

am: Donnerstag, 10. Oktober 2024

um: 11.00 Uhr

Ort: Hotel "Maritim proArte Berlin", 10117 Berlin

Nach der Begrüßung und einer Einführung in das Thema durch Bundesärztekammer-Präsident Dr. Klaus Reinhardt werden folgende Impulsgeber zu verschiedenen Themenschwerpunkten sprechen:

Prof. Dr. jur. Kerstin von der Decken, Ministerin für Justiz und Gesundheit des Landes Schleswig-Holstein

Prof. Dr. rer. nat. Heyo Kroemer, Vorsitzender des 'ExpertInnenrats "Gesundheit und Resilienz"'

Ralph Tiesler, Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe

Generalstabsarzt Dr. med. Ralf Hoffmann, Inspekteur des Sanitätsdienstes der Bundeswehr.

Programm der Veranstaltung

Wir freuen uns über Ihre Anmeldung unter www.baek.de/dialog-2024

Sollte Ihnen eine Vor-Ort-Teilnahme nicht möglich sein, können Sie die Veranstaltung gern über einen Livestream auf der Website der Bundesärztekammerverfolgen.

Darüber hinaus stellen wir Ihnen Fotos von der Veranstaltung kostenfrei zum Download zur Verfügung unter www.baek.de/dialog-2024-bilder

Bitte beachten Sie auch die neue Folge "Bedingt abwehrbereit" von "Sprechende Medizin - der Podcast".

