„Micha denkt groß“: Neue Impro-Komödie von ARD Degeto Film und MDR auf Kinotour durch Mitteldeutschland

Nach erfolgreicher Premiere beim Filmfest München: Zum bundesweiten Kinostart der Impro-Kömödie „Micha denkt groß“ am 22. August 2024 gehen die Regisseure Lars Jessen („Mittagsstunde“) und Jan Georg Schütte („Das Begräbnis“) zusammen mit den Hauptdarstellern Charly Hübner und Jördis Triebel auf große Kinotour durch ganz Deutschland.

Ab 22. August ist das Filmteam auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen unterwegs: In Dresden, Leipzig, Jena und Salzwedel werden Lars Jessen, Jan Georg Schütte, Charly Hübner und/oder Jördis Triebel im Anschluss an die Filmvorführung von „Micha denkt groß" sowohl mit den Kinobesuchern als auch mit spannenden Akteuren des öffentlichen Lebens ins Gespräch kommen. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie ein positives Zukunftsbild für mehr Zuversicht und einen Aufbruch in der Gesellschaft sorgen kann.

Die Stationen der Kinotour zu „Micha denkt groß" im MDR-Sendegebiet:

22.08.2024, 19:00 Uhr Dresden, Programmkino Ost

22.08.2024, 20:30 Uhr Dresden, Filmtheater Schauburg

im Anschluss Podiumsdiskussion mit Ilko-Sascha Kowalczuk (Historiker und Publizist), Charly Hübner und Lars Jessen in Kooperation mit Vereint für Demokratie

29.08.2024, 18:00 Uhr Gera, Metropol Kino

29.08.2024, 20:00 Uhr Jena, Kino im Schillerhof

im Anschluss Podiumsdiskussion mit Ilko-Sascha Kowalczuk (Historiker und Publizist), Nicole Zabel-Wasmuth (Planet Narratives), Stephan Gunkel (Flussbüro Erfurt), Jördis Triebel, Lars Jessen und Jan Georg Schütte in Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung

30.08.2024, 18:00 Uhr Halle, Puschkino

30.08.2024, 20:00 Uhr Leipzig, Passage Kinos

im Anschluss Podiumsdiskussion mit Nicole-Zabel-Wasmuth (Planet Narratives), Christine Herntier (Bürgermeisterin der Gemeinde Spremberg), Philipp von der Wippel (ProjectTogether), Anne Rabe (Dramatikerin, Lyrikerin, Drehbuchautorin und Essayistin), Jördis Triebel und Jan Georg Schütte in Kooperation mit Vereint für Demokratie

31.08.2024, 17:30 Uhr Salzwedel, Filmpalast

im Anschluss Podiumsdiskussion mit Carsten Niemann (Biohof Ritzleben), Jördis Triebel, Lars Jessen und Jan Georg Schütte in Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung

Über den Film:

Es ist ein heißer, trockener Sommer in Klein-Schappleben. Selfmade-Unternehmer Micha (Charly Hübner) kehrt aus Berlin in das kleine Dorf seiner Kindheit nach Sachsen-Anhalt zurück. Im Gepäck hat der Game-Designer eine Idee, mehr noch, eine Vision! Aus dem maroden ehemaligen Hotel seiner Eltern will er ein Luxushotel mit Wellness-Oase für gestresste Großstädterinnen und Großstädter machen. Die zerstrittene Dorfgemeinschaft ist skeptisch, lediglich Michas Schulfreundin Tina (Jördis Triebel) und seine Partnerin Jenny (Natalia Rudziewicz) glauben an Michas ehrgeizige Pläne. Als dann das Grundwasser versiegt und das ganze Dorf auf dem Trockenen liegt, müssen die Bewohnerinnen und Bewohner lernen, dass sich die Zukunft von Klein-Schappleben nur gemeinsam gestalten lässt.

„Micha denkt groß“ ist nach „Für immer Sommer 90“ das neueste Projekt des Erfolgsautoren- und Regieteams Lars Jessen („Fraktus“, „Mittagsstunde“), Jan Georg Schütte und Charly Hübner. In ihrer herrlich skurrilen Impro-Komödie verbinden die drei Filmemacher und Schauspieler Witz mit ernsten Themen.

Neben Charly Hübner spielen Jördis Triebel, Peter Kurth, Ulrich Brandhoff, Natalia Rudziewicz, Annett Sawallisch, Bärbel Schwarz und Jan Georg Schütte in dem Film. Das Projekt zeichnet sich durch die Improvisation der Schauspielenden aus, die auf Basis der Drehbuch-Outline von Lars Jessen, Christian Riedel, Charly Hübner und Jan Georg Schütte die aktuelle gesellschaftliche Stimmung authentisch und lebensnah aufgreifen. Das Multikamerakonzept verantwortet Moritz Schultheiß. Die federführende Redaktion liegt bei Stefan Kruppa (ARD Degeto Film); beim MDR ist Adrian Paul verantwortlich.

„Micha denkt groß“ ist eine Produktion von Florida Film im Auftrag von ARD Degeto Film sowie MDR für die ARD und startet am 22. August 2024 im Verleih von Pandora Film bundesweit in den Kinos. Im Herbst erfolgt die Ausstrahlung in der ARD Mediathek und im Ersten.

