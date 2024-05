Bundesärztekammer

ACHTUNG NEUE UHRZEIT Hitzeaktionstag 2024 I Einladung zur Pressekonferenz am 5. Juni 2024

Bundesärztekammer (BÄK), AWO Bundesverband, Hausärztinnen- und Hausärzteverband (HÄV), GKV Spitzenverband, Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG), Deutscher Pflegerat (DPR) und Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit (KLUG) laden gemeinsam anlässlich des Hitzeaktionstages zur Pressekonferenz mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ein:

"Hitzeresilientes Deutschland - Wir übernehmen Verantwortung"

ACHTUNG: NEUE UHRZEIT

Einladung zur Pressekonferenz mit anschließendem Klinik-Rundgang

am Mittwoch, den 05. Juni 2024 um 12:45 Uhr im BG Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin

Anlässlich des diesjährigen Hitzeaktionstages am 5. Juni 2024 lädt ein breites Bündnis aus Akteuren des Gesundheitssektors zu einer Pressekonferenz mit anschließendem Klinik-Rundgang in das BG Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin ein. Der Zusammenschluss aus Leistungserbringern, Kostenträgern und Organen der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen, die ein breites Spektrum an Beschäftigten des Gesundheits- und Sozialwesens repräsentieren, ist in dieser Konstellation einzigartig. Gemeinsam weisen die Organisationen auf die Wichtigkeit von Hitzeschutz in Deutschland hin und stellen ein Papier mit politischen Kernforderungen für einen besseren Umgang mit Hitzeereignissen vor.

Im Anschluss an die Pressekonferenz, an der die Präsident:innen bzw. Vorstände aller Organisatoren des Hitzeaktionstages teilnehmen, ist ein Klinik-Rundgang mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach geplant. Er wird die Station für Unfallchirurgie und Orthopädie besuchen. Es handelt sich dabei um eine Pilotstation, auf der das Klinikum Maßnahmen zum Umgang mit Hitzewellen erprobt. So wurde eigens eine Heatmap der Station erstellt, Therapiepläne wurden angepasst und spezielle Hitzevisiten etabliert. In Kooperation mit dem Deutschen Wetterdienst wurde zudem eine Hitze-Warn-App für die Beschäftigten entwickelt. Im Rahmen des Rundgangs besteht auch die Möglichkeit zur Aufnahme von Interviews und Schnittbildern.

Ab 14:30 Uhr findet die zentrale Veranstaltung des Hitzeaktionstages statt, die den Höhepunkt der mehr als 100 Aktivitäten auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene rund um den Hitzeaktionstag bildet. Dabei kommen zahlreiche weitere Bündnispartner zu Wort und stellen Good-Practice-Beispiele aus Bereichen wie der stationären Pflege, Kindertagesstätten oder dem Sport vor.

Datum: Mittwoch, 05. Juni 2024

Uhrzeit: 12:45 Uhr Pressekonferenz, im Anschluss (ca. 13:45 Uhr) Klinik-Rundgang, 14:30 - 16:00 Uhr zentrale Veranstaltung

Ort: BG Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin, Hörsaal Haus 15 "Kesselhaus" (Warener Straße 7, 12683 Berlin, siehe Lageplan) und hybrid via Zoom

Weitere Informationen: Zeitplan des Rundgangs und Agenda der zentralen Veranstaltung

Anmeldung zur Teilnahme an der Pressekonferenz inkl. Klinik-Rundgang vor Ort: https://event.baek.de/e/66/hitzeaktionstag-2024-deutschland-hitzeresilient-machen-wir-ubernehmen-verantwortung

Anmeldung zur Online-Teilnahme an der Pressekonferenz über Zoom: bit.ly/3WOX0dK

Anmeldung zur Teilnahme an der zentralen Veranstaltung vor Ort: www.baek.de/hitzeaktionstag2024_anmeldung

Anmeldung zur Online-Teilnahme an der zentralen Veranstaltung über Zoom: bit.ly/3ypTSLf

Besetzung des Podiums:

Dr. Klaus Reinhardt (Präsident der Bundesärztekammer)

Prof. Dr. Karl Lauterbach (Bundesminister für Gesundheit)

Kathrin Sonnenholzner (Vorsitzende des Präsidiums des AWO Bundesverbandes)

Prof. Dr. Nicola Buhlinger-Göpfarth (Bundesvorsitzende des Hausärztinnen- und Hausärzteverbandes)

Dr. Doris Pfeiffer (Vorstandsvorsitzende des GKV Spitzenverbandes)

Dr. Gerald Gaß (Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft)

Jana Luntz (Präsidiumsmitglied des Deutschen Pflegerates)

Dr. Martin Herrmann (Vorsitzender der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit)

