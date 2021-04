Presse-Einladung zum 124. Deutschen Ärztetag am 4. und 5. Mai 2021

Bundesärztekammer

Eröffnungsveranstaltung, Plenarsitzungen und Pressegespräche des 124. Deutschen Ärztetages

Dieser Ärztetag findet pandemiebedingt online statt

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

aufgrund der nach wie vor angespannten Corona-Infektionslage in Deutschland wird der 124. Deutsche Ärztetag am 4. und 5. Mai 2021 in einem reinen Online-Format ausgetragen. Obgleich virtuell, handelt es sich dabei um die erste große Zusammenkunft der verfassten Ärzteschaft seit Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland.

Die Eröffnungsveranstaltung des Deutschen Ärztetages beginnt am 4. Mai 2021 um 9.00 Uhr. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat zugesagt hat, sich in einer Videobotschaft an die Abgeordneten des Ärztetages zu wenden. Nach der Eröffnungsrede von Bundesärztekammer-Präsident Dr. Klaus Reinhardt und einer Grußansprache von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn werden beide in einem moderierten Gespräch ihre gesundheitspolitischen Positionen austauschen. In der anschließenden Plenarsitzung werden die Abgeordneten anhand ihrer Erfahrungen aus der Corona-Pandemie Kriterien und Reformvorschläge für ein krisen- und zukunftsfestes Gesundheitssystem beraten.

Jenseits der Corona-Pandemie wird sich der Ärztetag die Zeit nehmen, die Konsequenzen aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von Februar 2020 zum assistierten Suizid zu erörtern. In einem weiteren Tagesordnungspunkt werden die Abgeordneten über wichtige Änderungen der (Muster-)Weiterbildungsordnung für Ärztinnen und Ärzte diskutieren.

