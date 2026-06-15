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europiano: ein musikalisches Großereignis auf ARTE

8 Stunden mit den schönsten Klavierkonzerten aus Europa

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Straßburg (ots)

Acht Stunden mit den schönsten Klavierkonzerten aus Europa am 21. Juni, jetzt auch aus Kyiv. Die digitale Pressemappe ist ab sofort verfügbar.

Bis zuletzt blieb es ein gut gehütetes Geheimnis, nun steht es fest: Gemeinsam mit ARTEs neuem Partnersender Suspilne wurde für europiano in Kyiv ein Konzert mit dem National Philharmonic Orchestra of Ukraine und der Kyiv Camerata unter der Leitung von Keri-Lynn Wilson aufgezeichnet, das an der Fête de la musique die musikalische Reise durch Europa auf ARTE beschließt.

europiano vereint die großen Klavierwerke der Musikgeschichte an einem einzigen Tag: gespielt an symbolträchtigen Orten in ganz Europa, von Konzertsälen über historische Bauwerke bis zu Open-Air-Bühnen, interpretiert von herausragenden Pianistinnen und Pianisten unserer Zeit.

Damit verbindet europiano elf Städte zu einem über achtstündigen Programm von 15.30 bis 23.30 Uhr: Von Wien über Paris, Poznan, Stockholm, Straßburg, Valencia, Athen, Hamburg, Lissabon und Wiesbaden spannt sich der Bogen nun bis nach Kyiv. Es spielen unter anderem Martha Argerich, Bruce Liu und Eric Lu, begleitet von führenden europäischen Orchestern.

"Musik verbindet Menschen über Länder, Sprachen und Grenzen hinweg. Unser Motto für diesen Tag ist: Europa hört zusammen und Europa gehört zusammen. Für dieses achtstündige musikalische Großereignis räumen wir extra unser Programm frei", sagt Sylvie Stephan, Programmdirektorin von ARTE GEIE.

"Es ist uns besonders wichtig, auch die Ukraine mit in diesen Reigen der Aufführungsorte einzureihen. Das war nicht trivial, aber wir sind froh und glücklich, dass es geklappt hat mit unserem ukrainischen Partnersender Suspilne", sagt Wolfgang Bergmann, Co-Geschäftsführer von ARTE Deutschland.

Auf dem Programm stand das Slawische Klavierkonzert von Borys Lyatoshynsky, interpretiert vom Pianisten Maksym Shadko. Dirigentin Keri-Lynn Wilson über die Aufzeichnung in Kyiv: "Wir haben Lyatoshynskys Klavierkonzert gespielt, eines der größten Werke der ukrainischen Musik überhaupt. Für die Einladung zu europiano, dank der wir nicht nur für Ukrainerinnen und Ukrainer spielen konnten, sondern für ein europäisches Publikum, sind wir sehr dankbar."

Yulianna Avdeeva, die europiano am Nachmittag mit Brahms' Klavierkonzert Nr. 1 aus dem Wiener Konzerthaus eröffnet, über das Gemeinschaftliche des Tages: "Wir Pianistinnen und Pianisten sind selten an einem Ort, so dass wir uns begegnen könnten. Dass an diesem Tag unserem Instrument der gesamte Tag gewidmet wird, das wird uns zumindest virtuell zusammenbringen."

Durch den Tag führen aus dem ZDF-Studio in Mainz ARTE-Moderatorin Annette Gerlach und der Pianist Louis Philippson.

Die digitale Pressemappe bietet einen Überblick über alle Konzerte, Spielstätten, Künstlerinnen und Künstler sowie Bildmaterial: https://arte-presse.shorthandstories.com/europiano/index.html

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