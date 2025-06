ARTE G.E.I.E.

ARTE mit 19 Filmen beim 42. Filmfest München

Straßburg

ARTE freut sich, mit insgesamt 19 Nominierungen beim 42. Filmfest München vertreten zu sein, darunter insgesamt 10 in den Wettbewerbskategorien CINEMASTERS, CINECOPRO und CINEVISION.

Sechs Filme aus diesen Sektionen feierten bereits in Cannes Weltpremiere und erhielten zahlreiche Preise: der Große Preis der Jury für "Sentimental Value" von Joachim Trier (CINECOPRO), Preis für die beste Regie an "Un Poeta" von Simón Mesa Soto (CINECORPO), Preis der Jury Ex-Aequo für "Sirât" (CINEMASTERS) und der SACD Preis für "Ciudad Sin Sueño". (CINEVISION).

Der Film "Miroirs N°3" von Christian Petzold hatte in der Reihe "Quinzaine des Cinéastes" Weltpremiere und beschließt in der Reihe SPOTLIGHT, die für Starkino, Genreperle und das besondere Filmereignis steht, das 42. Filmfest München.

In der Reihe NEUES DEUTSCHES KINO sind vier Werke mit zahlreichen Nominierungen für den FÖRDERPREIS NEUES DEUTSCHES KINO vertreten.

Die Kategorie INTERNATIONAL INDEPENDENTS zeigt den Dokumentarfilm "Cuba & Alaska" von Yegor Troyanovsky. Der Film sowie auch "Militantropos", der im Wettbewerb CINEMASTERS läuft, ist im Rahmen des ARTE-Projekts #GenerationUkraine entstanden, mit dem der Sender zwölfukrainische Filmteams durch Koproduktionen und Vorauskäufe unterstützt hat

WETTBEWERB CINEMASTERS

AÏCHA

Spielfilm von Mehdi M. Barsaoui

Tunesien/Frankreich/Italien/Saudi-Arabien/Katar 2024, 123 Min.

ZDF/ARTE, Cinétéléfilms, Dolce Vita Films, Dorje Film, 13 Prods

Militantropos

Dokumentation von Yelizaveta Smith, Alina Gorlova und Simon Mozgovyi

SWR/ARTE, TABOR, Les Valseurs, Mischief Films

Ukraine, Frankreich, Österreich 2025, 110 Min.

SIRÂT

Spielfilm von Óliver Laxe

Spanien/Deutschland/Marokko/Frankreich 2025, 115 Min.

ZDF/ARTE, Los Desertores Films, Telefonica Audiovisuel Digital, Filmes Da Ermida, El deseo, Uri Films & 4A4 Productions

Mit: Sergi López, Bruno Núñez, Jade Oukid, Richard Bellamy, Stefania Gadda, Joshua L. Henderson, Tonin Janvier u.a.

YES (KEN)

Spielfilm von Nadav Lapid

Frankreich/Israel/Zypern/Deutschland 2025

ZDF/ARTE France Cinéma, Bustan Films, AMP Filmworks, Les Films du Bal, Chi-Fou-Mi, Komplizen Film

Mit: Ariel Bronz, Efrat Dor, Naama Preis, Alexey Serebryakov, Sharon Alexander

WETTBEWERB CINECOPRO

LEONORA IM MORGENLICHT

Spielfilm von Thor Klein, Lena Vurma

Deutschland/Mexiko/Großbritannien/Rumänien 2025, 103 Min

ZDF/ARTE, Dragonfly Films, Meli Melo Cultura, Randan, Framebreed, Ostlicht Filmproduktion

Mit: Olivia Vinall, Alexander Scheer, Cassandra Giangherotti, Ryan Gage, Luis Gerardo Méndez

SENTIMENTAL VALUE

Spielfilm von Joachim Trier

Norwegen/Deutschland/Schweden/Dänemark/Frankreich 2025, 135 Min.

ZDF/ARTE, Komplizen Film, MER Film, Eye Eye Pictures, Lumen, Komplizen Film, Zentropa

Mit: Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lileaas, Anders Danielsen Lie

STILLER

Spielfilm von Stefan Haupt

Deutschland 2024, 100 Min.

BR/ARTE, C-Films, Walker+Worm Film, SRF, SRG SSR, Studiocanal Film Mit: Albrecht Schuch, Paula Beer, Max Simonischek, Marie Leuenberger, Sven Schelker, Stefan Kurt, Marius Ahrendt, Martin Vischer

UN POETA

Spielfilm von Simón Mesa Soto

Deutschland/Kolumbien/Schweden 2024, 120 Min.

ZDF/ARTE, Das Kleine Fernsehspiel, Ocúltimo, Medio de Contención Producciones, MA.JA.DE, Momento Film, Film i Väst

Mit: Ubeimar Ríos, Rebeca Andrade, Guillermo Cardona, Humberto Restrepo, Alisson Correa

ZWEITLAND

Spielfilm von Michael Kofler

Österreich/Deutschland 2024, 100 Min.

BR/ORF/ARTE, Starhaus Filmproduction, Helios Sustainable Films, KGP Filmproduktion

Mit: Thomas Prenn, Aenne Schwarz, Laurence Rupp, Francesco Acquaroli, Andrea Fuorto, Niclas Carli, Fabian Mair Mitterer, Roland Selva, Caterina Gabanella

WETTBEWERB CINEVISION

CIUDAD SIN SUEÑO

Spielfilm von Guillermo Galoe

Frankreich/Spanien 2025, 97 Min.

ArteKino Productions*, Bteam Prods, Sintagma Films, Buenapinta Media, Encanta Films, Les Valseurs, Tournellovision

Mit: Fernández Gabarre, Bilal Sedraoui, Fernández Silva u.a.

SPOTLIGHT

MIROIRS N°3

Spielfilm von Christian Petzold

Deutschland 2025, 86 Min.

ZDF/ARTE, Schramm Film Koerner & Weber Kaiser

Mit: Paula Beer, Barbara Auer, Matthias Brandt, Enno Trebs

INTERNATIONAL INDEPENDENTS

CUBA & ALASKA

Dokumentarfilm von Yegor Troyanovsky

Belgien/Frankreich/Ukraine 2025, 90 Min.

ARTE France/VRT/RTBF Télévision Belge Unité Documentaire/Suspilne Ukraine/OEeská televize, TAG FILM, 2BRAVE PRODUCTIONS, Clin d'oeil films

Mit: Olexandra Alaska " Alaska ", Yulia Sidorova " Cuba " .

NEUES DEUTSCHES KINO

DAS GLÜCK DER TÜCHTIGEN

Spielfilm von Franz Müller

Deutschland 2025

WDR/ARTE, Mizzi Stock Entertainment, 2Pilots Filmproduction

Mit: Katharina Derr, Àlex Brendemühl, Leonidas Emre Pakkan, Lana Cooper

Nominiert für den Förderpreis Neues Deutsches Kino 2025 PRODUZENTISCHE LEISTUNG (Eva-Maria Weerts)

Nominiert für den Förderpreis Neues Deutsches Kino 2025 SCHAUSPIELERISCHE LEISTUNG

(Rona R., Leonidas Emre Pakkan)

KARLA

Spielfilm von Christina Tournatzés

Deutschland 2024

BR/ARTE, Achtung Panda! Media, studio.tv.film

Mit: Elise Krieps, Rainer Bock, Imogen Kogge, Torben Liebrecht, Katharina Schüttler

Nominiert für den Förderpreis Neues Deutsches Kino 2025 REGIE (Christina Tournatzés)

Nominiert für den Förderpreis Neues Deutsches Kino 2025 DREHBUCH (Yvonne Görlach)

Nominiert für den Förderpreis Neues Deutsches Kino 2025 SCHAUSPIELERISCHE LEISTUNG

(Elise Krieps)

MISSING*LINK

Spielfilm von Michael Baumann

Deutschland 2024

WDR/SWR/ARTE, Neufilm

Mit: Luca Brüggemann, Susanne Wolff, Wolfram Koch, Martin Butzke, Guido Renner, Lou Strenger, Margarita Breitkreiz, Lennox Halm, Janosch Andreas

Nominiert für den Förderpreis Neues Deutsches Kino 2025 REGIE (Michael Baumann)

Nominiert für den Förderpreis Neues Deutsches Kino 2025 DREHBUCH (Sabine Westermaier, Michael Baumann)

Nominiert für den Förderpreis Neues Deutsches Kino 2025 SCHAUSPIELERISCHE LEISTUNG

(Luca Brüggemann)

RAVE ON

Spielfilm von Nikias Chryssos, Viktor Jakovlevski

Deutschland 2025

HR/ARTE, Telos Pictures

Mit: Aaron Altaras, Clemens Schick, June Ellys Mach, Isaak Dentler, Benny Claessens

Nominiert für den Förderpreis Neues Deutsches Kino 2025 DREHBUCH (Niklas Chryssos, Viktor Jakovleski)

Nominiert für den Förderpreis Neues Deutsches Kino 2025 SCHAUSPIELERISCHE LEISTUNG

(June Ellys Mach)

NEUES DEUTSCHES FERNSEHEN

BIS ES BLUTET

Fernsehfilm von Daniel Sager

Deutschland 2025

ZDF/ARTE, Das Kleine Fernsehspiel, U5 Filmproduktion

Mit: Elisa Schlott, Franz Pätzold, Thomas Loibl, Francisco Akudike, Matthias Matschke

SONDERPROGRAMM

Sonderscreening 100 Jahre FIPRESCI

LARA

Spielfilm von Jan-Ole Gerster

Deutschland 2019, 90 Min.

RBB/BR/ARTE, Leuchtstoff, Schiwago Film, Studiocanal

Mit: Corinna Harfouch, Tom Schiling, André Jung, Volkmar Kleinert, Rainer Bock u.a.

MUSEUM BRANDHORST | 5 FREUNDE

FASSBINDER

Dokumentarfilm von Annekatrin Hendel

Deutschland 2015, 90 Min.

SWR/BR/RBB/WDR/ARTE, IT WORKS! Medien

In der Reihe SPOTLIGHT ist der Dokumentarfilm DER JAHRHUNDERT-SPION (OT: THE LAST SPY) von Katharina Otto-Bernstein, USA 2025, zu sehen, der durch das ZDF auf ARTE zu sehen sein wird.

