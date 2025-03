ARTE G.E.I.E.

Sängerin Zaho de Sagazan in KARAMBOLAGE am 27. April um 18.15 Uhr auf ARTE und auf arte.tv

Die französische Sängerin Zaho de Sagazan füllt immer größere Konzerthallen, auch in Deutschland. Als dem deutsch-französischen ARTE-Magazin KARAMBOLAGE zu Ohren gekommen ist, dass Zaho de Sagazan Deutschland liebt, hat das Team sie in der Garderobe eines großen Berliner Konzertsaals getroffen und interviewt.

Zaho de Sagazan wurde 1999 in Saint Nazaire geboren. Sie ist hochsensibel und findet in der Musik einen Weg, sich auszudrücken und teilt Videos in sozialen Netzwerken, die immer mehr Follower erreichen. Ihr erstes Album La Symphonie Des Éclairs erschien 2023 mit sehr großem Erfolg.

KARAMBOLAGE zeichnet zunächst ein Porträt der Sängerin eine Sendung und in Form einer Animation.

Danach erzählt Zaho de Sagazan von ihrer besonderen Beziehung zu Deutschland, der deutschen Sprache, Lübecker Marzipan, dem deutschen Kebab und erzählt, wie sie an der Tür des Berliner Clubs Berghain abgewiesen wurde und welche Rolle KRAFTWERK in ihrer Musikkarriere spielt.

In dieser Episode von KARAMBOLAGE ist Zaho de Sagazan in einem neuen Licht zu entdecken, am Sonntag, 27. April, um 18:15 Uhr auf ARTE und anschließend auf arte.tv und in den sozialen Netzwerken.

