ARTE ist zweifacher Gewinner beim German Brand Award 2024

ARTE Deutschland und KesselsKramer Amsterdam freuen sich gleich zweimal über den German Brand Award "Excellence in Brand Strategy and Creation". Der Rat für Formgebung verlieh die Auszeichnung sowohl für die Markenkampagne in der Kategorie 360°-Markenkampagne als auch für den Summer of Brothers and Sisters (vom 7. Juli bis 20. August 2023 auf ARTE) in der Kategorie Digitalkampagne.

In der Markenkampagne bilden echte Menschen mit echten Verbindungen zu ARTE das Fundament. Ihre Statements auf die Frage "Was ist ARTE für dich?" zeigen in ihrer Vielfalt die Vielschichtigkeit von ARTE und machen ARTE durch die Augen der deutschen Öffentlichkeit erlebbar. Die Jury honorierte den Mut, Zuschauer authentisch sprechen zu lassen. "Öffentlichkeit für die Öffentlichkeit" zu ermöglichen sei ein "Musterbeispiel dafür, wie Markenkommunikation die Brücke zwischen Unternehmen und Gesellschaft schlagen kann." Ein Ansatz, "der weit über die eigentliche Markenbotschaft hinausgeht."

Auch die Summer of Brothers and Sisters-Kampagne baut auf Authentizität, indem sie Kindheitserinnerungen aufleben lässt, die jeder kennt. In Filmen und Fotos werden Kinder in einer Sekunde vom Herzchen zum Halunken. Sie hängen sich an Kleiderhaken, bemalen sich mit Filzstiften und kämpfen zum Spaß. Um dabei authentisch zu bleiben, war es ein Muss, mit realen Geschwisterpaaren zu arbeiten.

Hier honorierte die Jury die Mischung aus Unterhaltsamkeit und komplexer Geschwisterbeziehung, die "mit ihrer humorvollen Art die digitale Markenkommunikation neu definiert. Die authentische Home-Video-Ästhetik und die Integration von Guerilla-Projektionen schaffen eine unmittelbare Verbindung zum Publikum, verstärkt durch eine kluge Auswahl digitaler und analoger Kanäle. Diese Herangehensweise generierte nicht nur eine beeindruckende Reichweite, sondern löste auch eine Welle der Nostalgie und des gemeinsamen Erlebens aus."

