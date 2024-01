ARTE G.E.I.E.

ARTE Streamingtipps 2. Januarhälfte: Hafen ohne Gnade | Auschwitz Gedenktag | 10. Todestag von Claudio Abbado

Streamingtipps aus der ARTE-Mediathek für die zweite Januarhälfte:

KINO | FERNSEHFILME | SERIEN

Hafen ohne Gnade

Online First, Serie - Ab dem 31. Januar auf arte.tv

Einst wurde Le Havre als "Hafen der Gnade" gegründet. Doch heutzutage werden die Docks beherrscht von Drogenhandel, Gewalt und Racheakten. Mittendrin: der Gewerkschafter Pierre, der es sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, diesen Teufelskreis zu durchbrechen - bisher vergeblich. Wird Pierre am Ende die Gnade finden, die er sich so sehnsüchtig erhofft?

>> Vorab auf ARTE Presse

Nach dem Prozess

Online First, Serie - Ab dem 18. Januar auf arte.tv

"Nach dem Prozess" ist eine packende australische Fernsehserie über vier Geschworene eines Mordprozesses. Nach dem Urteil fragen sie sich, ob die charismatische junge Frau, die sie für "nicht schuldig" befunden haben, nicht doch getötet hat. Sie beschließen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen, und beginnen, den Fall auf eigene Faust zu untersuchen. Doch bald gerät alles außer Kontrolle ...

>> Vorab auf ARTE Presse

Just a Kiss

Spielfilm - Ab dem 30. Januar auf arte.tv

Der junge Pakistaner Casim verliebt sich in die attraktive Musiklehrerin Roisin. Doch weder Casims pakistanische Familie noch Roisins katholisches Umfeld dulden die Beziehung. Deshalb gibt Casim vor, zu einem Freund zu ziehen, um heimlich mit Roisin zusammenzuleben ...

>> Vorab auf ARTE Presse

GESCHICHTE

Gegen das Vergessen

Auschwitz Gedenktag 2024 - Ab dem 16. Januar auf arte.tv

Ende Januar 2024 jährt sich die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz zum 79. Mal. ARTE gedenkt der Opfer des Holocaust mit einer Reihe herausragender Filme: "Die Shoah in den Ghettos" (Online First) zeichnet anhand bewegender Berichte von Bewohnern den grausamen Alltag in den Zwangsquartieren nach. Die Dokumentation "Sobibor - Anatomie eines Vernichtungslagers" schildert die mühevolle Rekonstruktion eines KZ, dessen Spuren die Nazis komplett auslöschen wollten. "Golda Maria" (Online First) liefert das Zeugnis einer jüdischen Frau, die das 20. Jahrhundert und seine Schrecken durchlebt hat.

>> Vorab auf ARTE Presse

KUNST | KULTUR | POPKULTUR

NFT : Chaos in der Kunstwelt

Web Only, Dokumentationsreihe - Ab dem 24. Januar auf arte.tv

Die NFT in die Kunstgeschichte einzuordnen bedeutet nicht nur von der digitalen und kulturellen Revolution zu erzählen, sondern auch ihre kurz- und mittelfristige Entwicklung zu prophezeien. Ein Vorgeschmack auf den neuen Kunstmarkt.

>> Vorab auf ARTE Presse

ENTDECKUNG

Die Normannen - Herrscher von Sizilien

Dokumentarfilm - Ab dem 26. Januar auf arte.tv

Sie kamen aus dem hohen Norden, waren als wilde Krieger verschrien und schufen auf Sizilien das reichste und fortschrittlichste Königreich seiner Zeit: die Normannen. Der Dokumentarfilm macht diese facettenreiche Geschichte aus dem Mittelalter lebendig und präsentiert sie so bunt und vielfältig, wie Sizilien heute ist.

>> Vorab auf ARTE Presse

MUSIK

Zum 10. Todestag Claudio Abbados: ARTE ehrt die Orchesterlegende

Schwerpunkt - Ab dem 20. Januar auf arte.tv/abbado

Assistent von Leonard Bernstein, Dirigent der Mailänder Scala, der Wiener Philharmoniker sowie der Berliner Philharmoniker, Generalmusikdirektor der Stadt Wien ... die Liste der Funktionen, die Claudio Abbado im Laufe seines Lebens inne hatte, ist lang und unendlich weiterzuführen. Anlässlich seines zehnjährigen Todestags am 20. Januar 2024 ehrt ARTE den Star-Dirgenten mit einer Dokumentation und einer Auswahl von hochkarätigen Konzertaufzeichnungen seiner musikalischen Lebensstationen.

>> Doku vorab auf ARTE Presse

