ARTE-Streamingtipps 1. Novemberhälfte: Der Eiffelturm, Geschichte einer Ikone | Mit offenen Daten - Danone | This is England | Yasujiro Ozu in 10 Werken | BPM Ecstasy

Aktuelle Streamingtipps aus der ARTE-Mediathek:

AKTUALITÄT | GESELLSCHAFT | GESCHICHTE

Der Eiffelturm, Geschichte einer Ikone

Online First, Dokumentarfilm - Ab dem 11. November bis zum 16. Januar 2024 auf arte.tv

Anlässlich des 100. Todestags von Gustave Eiffel zeichnet der Dokumentarfilm "Der Eiffelturm, Geschichte einer Ikone" von Mathieu Schwartz und Savin Yeatman-Eiffel, ein direkter Nachfahre Gustave Eiffels, die Geschichte der "Eisernen Dame" nach. Seine Existenz verdankt der Eiffelturm dem visionären Ingenieur Gustave Eiffel und seinem Durchsetzungsvermögen gegenüber seinem Rivalen Jules Bourdais, der einen "Sonnenturm" aus Granit mit einer Leuchtturmspitze vorsah.

Mit offenen Daten - Danone: Die Plage der Miniflaschen

Web Only, Dokumentation - Ab jetzt auf arte.tv

Indonesien ist nach China der zweitgrößte Plastikverschmutzer der Ozeane. Umweltschutzorganisationen sammeln und analysieren den Plastikmüll, der an Stränden, in Mangrovenwäldern oder in Flüssen gefunden wird. Ein französisches Unternehmen wird dabei regelmäßig von NGOs angeklagt: Danone. Das Team von "Mit offenen Daten" enthüllt, wie ein Produkt des Herstellers besonders zu der Verschmutzung beiträgt.

Auschwitz in 33 Objekten

Web Only, Doku-Serie - Ab dem 8. November bis zum 31. August 2024 auf arte.tv

Ein Mathe-Test in einem Kinderschuh, die Haare von zwei Liebenden oder die Tische, an denen schreckliche Experimente an Menschen durchgeführt wurden, sind Zeugnisse der unvorstellbaren Verbrechen der Nazi-Zeit. Die Relikte des ehemaligen Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau erinnern lebhaft an die zahllosen Opfer des Holocaust und die mutigen Überlebenden, die uns ihre Geschichten hinterlassen haben.

KINO | FERNSEHFILME | SERIEN

This is England

Serie - Ab dem 3. November bis zum 2. November 2024 auf arte.tv

Eine Gruppe von Jugendlichen zwischen Skinhead-Kultur, Fußballweltmeisterschaft und Arbeitslosigkeit ist auf der Suche nach dem eigenen Lebensweg. Die Serie widmet sich in drei Staffeln den Jahren 1986, 1988 und 1990. Eine von etwas schrägen, aber liebenswerten Charakteren getragene, sehr britische Coming-of-Age-Story, die das Ende einer Ära und den Anfang einer neuen porträtiert. ARTE zeigt ebenfalls den gleichnamigen Spielfilm "This is England" (03. November bis zum 02. Mai 2024) auf arte.tv.

Yasujiro Ozu in 10 Werken

Spielfimreihe - Vom 8. November bis 29. April 2024 auf arte.tv

ARTE entführt sie mit zehn Werken des japanischen Filmemachers Yasujiro Ozu nach Fernost. Mit dabei " Ein Herbstnachmittag" (auch als TV-Ausstrahlung am Mittwoch, 08. November, um 23.45 Uhr) sowie diverse Web Onlys von "Tokio in der Dämmerung" über "Guten Morgen" bis hin zu "Der Geschmack von grünem Tee über Reis".

Die Filmreihe wird begleitet von der Dokumentation "Ozu, der Filmemacher des Glücks" (ebenfalls Web Only).

KUNST | KULTUR | POPKULTUR

Skandalromane der Weltliteratur

Schwerpunkt - Ab dem 8. November auf arte.tv

Mit sechs neuen Folgen setzt ARTE die beliebte Kollektion "Skandalromane der Weltliteratur" fort. Auf dem Programm sind Anthony Burgess' Kultroman "Clockwerk Orange" und Jonathan Littells fiktive Biografie eines SS-Offiziers "Die Wohlgesinnten" - beide in Erstausstrahlung und Online First in der ARTE-Mediathek. Darüberhinaus auf arte.tv: Denis Diderots "Die Nonne", "Die Kunst der Freude" von Goliarda Sapienza und Vladimir Nabokovs Erfolgsroman "Lolita" sowie Gustave Flauberts Debütroman "Madame Bovary".

Die Aussteiger und der Guru - Gaialand

Online First, Vier Dokureihen - Vom 3. November bis 8. Januar 2024 auf arte.tv

Im Jahr 1991 versammelt sich eine Gruppe von Menschen aus ganz Europa in Skandinavien zu einem nie dagewesenen Umwelt-Abenteuer: Unter Anleitung des kanadischen Öko-Gurus Pierre Maltais sollen sie Alternativen zur westlichen Lebensart finden. Die vierteilige Dokumentationsreihe von Yvonne Debeaumarché und Hannu Kontturi wirft einen Blick hinter die Kulissen von "Gaialand" und lässt dabei ehemalige Mitglieder zu Wort kommen.

BPM Ecstasy - Die Techno-Welle zwischen Peking und Taipeh

Web Only, Vierteilige Web-Serie - Vom 14. November bis 28. August 2024 auf arte.tv

In vier 20-minütigen Episoden führt Olivier Richard in die Elektro-Musikszene in Peking und Taipeh. Begleitet wird er dabei von Künstlerinnen und Künstlern, wie z.B. der chinesischen DJane und Produzentin SUNK, die kurz davor steht, ihr erstes Club-Konzert zu geben. Was zunächst an pure Ausgelassenheit erinnert, sieht sich jedoch aufgrund der komplexen geopolitischen Beziehungen zwischen China und Taiwan zunehmend mit Herausforderungen konfrontiert.

ARTE CONCERT

Generation Dirigentinnen - Orchesterchefinnen von heute und morgen

Web-Kollektion - Vom 6. November bis zum 23. April 2024 auf arte.tv/concert

Hier ist der Taktstock in den Händen der Dirigentinnen, zurecht! Ob etablierte Pionierinnen, aufstrebende Sterne der Orchesterwelt oder junge Entdeckungen beim La Maestra-Wettbewerb: Diese Konzert-Auswahl wird die Dirigentinnen von heute und morgen vorstellen, die ein jeder auf jeden Fall im Kopf haben sollten.

