CARE Deutschland e.V.

CARE zu den schweren Überschwemmungen und Zerstörungen in Libyen

Bonn (ots)

Anlässlich der schweren Überschwemmungen und Zerstörungen in Libyen finden Sie anbei ein Statement von Reema Lazar, Programmmanagerin von CARE Libyen:

"Sturm Daniel und die darauffolgenden schweren Überschwemmungen haben Libyen verwüstet. Das ganze Land steht unter Schock. Bei einem Wasserstand von bis zu zehn Metern wurde das gesamte Gebiet um die Stadt Darna im Osten völlig zerstört sowie die Kommunikations- und Stromnetze lahmgelegt. Über 10.000 Menschen werden vermisst, mehr als 5.100 haben ihr Leben verloren; einschließlich der Familienangehörigen von CARE-Mitarbeitenden. Die Zahl der Todesopfer steigt von Stunde zu Stunde. CARE Libyen analysiert derzeit die Situation und steht in Bereitschaft, um zu helfen."

"Aus der Erfahrung von CARE bei der Unterstützung schwerer Überschwemmungskatastrophen wie dieser wissen wir, dass in den ersten Tagen dringend lebensrettende Soforthilfe erforderlich ist. Verletzte, Schwangere, Mütter und ihre Kinder sowie Menschen mit Behinderungen sind nach einer Krise dieses Ausmaßes oft am stärksten betroffen, was sie in eine prekäre Situation bringen kann. Unsere Gedanken sind in dieser schwierigen Zeit bei allen Libyerinnen und Libyern."

