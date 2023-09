Bonn (ots) - Am kommenden Sonntag, den 6. August, ist es ein halbes Jahr her, dass in der Türkei und Syrien schwere Beben Millionen Menschen ins Elend stürzten. Allein in der Türkei sind über neun Millionen Menschen von der Katastrophe betroffen - darunter auch 1,7 Millionen geflüchtete Syrer:innen, die in der ...

mehr