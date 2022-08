ARTE G.E.I.E.

Live vom Flow Festival 2022: ARTE Concert überträgt dieses Wochenende Konzerte von Gorillaz, Burna Boy, Freddie Gibbs u.v.m.

Das Flow Festival ist zurück und ARTE Concert live dabei mit Konzertübertragungen ausgewählter Topacts! Vom 12. bis zum 14. August 2022 empfängt das Festival in Helsinki internationale KünstlerInnen verschiedenster Genres. Ein absoluter Höhepunkt der diesjährigen Edition und live auf arte.tv/concert zu erleben - die Gorillaz. Gegründet von Damon Albarn, dem Frontmann von Blur und Jamie Hewlett, dem Zeichner hinter den Gorillaz, revolutionierte die virtuelle Band die internationale Musikwelt.

Ebenfalls im ARTE Concert Livestream am Freitag, den 12. August und Samstag, den 13. August: der nigerianische Afrobeat-Künstler Burna Boy, der amerikanische Rapper Freddie Gibbs, das Londoner Duo Kit Sebastian, skandinavische Acts mit u.a. der Norwegerin Sigrid, der aufstrebenden finnischen Singer-Songwriterin Vesta und dem Multiinstrumentalisten Jimi Tenor. Auch die irische Post-Punk-Band Fontaines D.C. und die britische Erfolgsband Florence and The Machine spielen auf der diesjährigen Festivaledition: ARTE Concert wird Höhepunkte beider Liveauftritte am Sonntag, den 14. August 2022 im Replay auf arte.tv/concertzur Verfügung stellen.

Die Konzertübertragungen an beiden Festivaltagen werden auch auf dem YouTube Kanal von ARTE Concert sowie auf dem ARTE Concert Facebook-Account live zu verfolgen sein.

Die Live-Übertragungen im Überblick:

Freitag, 12. August 2022, ab 21.00 Uhr:

21.00: Gorillaz

23.00: Burna Boy

00.00: Sigrid

Samstag, 13. August 2022, ab 21.40 Uhr (Timetable unter Vorbehalt):

21.40: Freddie Gibbs

22.40: Kit Sebastian

23.25: Vesta

23.40: UMO & Jimi Tenor

Das finale Line-up der Übertragungen wird tagesaktuell auf ARTE Concert und den Social-Media-Kanälen von ARTE Concert veröffentlicht. Kurzfristige Änderungen sind möglich.

Eine Kooperation von YLE und ARTE in Zusammenarbeit mit dem Flow Festival.

Die Übertragungen vom "Flow Festival" sind Teil des diesjährigen Festivalsommers auf ARTE Concert. Entdecken Sie hier das aktuelle Live- und Replay-Angebot.

