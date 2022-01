Walla Consulting GmbH

Sven Walla: Wie der Berater Zahnarztpraxen durch optimierte Prozesse zu mehr Erfolg verhilft

Hillesheim (ots)

Sven Walla ist Berater für Zahnarztpraxen und Geschäftsführer der Walla Consulting GmbH. Während viele Zahnarztpraxen hinsichtlich ihrer Marketingstrategien und ihrer Prozesse noch nicht optimal aufgestellt sind, deckt der Experte ihr Potenzial auf und setzt mit ihnen langfristige Strategien um. Wie er dabei vorgeht, verrät er hier.

Die meisten Zahnärzte werden fürstlich für ihre Leistungen bezahlt - das ist in der Bevölkerung eine beliebte Vorstellung. Wirtschaftlich erfolgreich arbeiten heutzutage jedoch nur die wenigsten Praxen. Während die Zahnmediziner bereits durch die sorgfältige Betreuung ihrer Patienten überlastet sind, bleibt kaum Zeit für andere Dinge. Aufgrund ihrer Überarbeitung sind sie daher nicht in der Lage, sich um Marketingmaßnahmen oder die Optimierung der praxisinternen Strukturen zu kümmern. "Zahlreiche Zahnärzte wollen Unterstützung in den Bereichen, die ihnen nicht so liegen wie zum Beispiel Marketing, Kommunikation und Prozessoptimierung. Dabei helfen wir ihnen," erklärt Sven Walla.

"Wir unterstützen Zahnärzte darin, die eigene Praxis noch besser zu führen. Dazu gehören selbstverständlich Dinge wie Neu- und Wunschpatientengewinnung und das Finden neuer Mitarbeiter", erklärt Sven Walla über sein Angebot. Der Experte testete bereits die unterschiedlichsten Konzepte und berät seit vielen Jahren Zahnmediziner im Bereich des Marketings und Managements. Daher weiß er genau, was eine erfolgreiche Zahnarztpraxis ausmacht. In Zusammenarbeit mit seinen Kunden analysiert er das vorhandene Optimierungspotenzial und setzt sorgfältig geplante Strategien um, die zum individuellen Anspruch der Zahnärzte passen.

Warum die Beratung für Zahnärzte so wichtig ist

Einen Konkurrenzkampf um Patienten gibt es für Zahnärzte quasi ausschließlich in Großstädten. Je ländlicher es wird, desto weniger müssen Praxen um Patienten kämpfen. Ihr Problem ist vielmehr, dass sie zu viele Patienten haben und dementsprechend zu viel arbeiten. Zudem zögern viele Praxen trotz des Wettbewerbs zu lange, bevor sie sich aktiv mit Themen rund um Marketing und Management beschäftigen. Wenn sie damit beginnen, haben sich ihre Konkurrenten längst einen entscheidenden Vorteil gesichert. Sven Walla hilft diesen Praxen dabei, ihre Arbeit und ihre Praxis so zu strukturieren, dass sie bei weniger Arbeit das gleiche oder noch mehr Einkommen haben wie zuvor. Zudem unterstützt Walla seine Klienten mithilfe eines eigens entwickelten Systems bei der Mitarbeitersuche.

Grundsätzlich haben verschiedene Zahnarztpraxen mit unterschiedlichen Problemen zu kämpfen. Daher gibt es keine Universallösung. Vielmehr bedarf es sorgfältiger Planung, um die Prozesse optimieren zu können. Hierfür fehlt den meisten Zahnärzten sowohl die Zeit als auch das Fachwissen. Daher empfiehlt es sich, sich hinsichtlich Marketing, Kommunikation und Management mit einem Berater auseinanderzusetzen. Während ein Experte die Zahnarztpraxen auf Erfolgskurs bringt und sie auf künftige Herausforderungen vorbereitet, können sich die Dentalmediziner voll und ganz auf ihre Patienten konzentrieren. Sven Walla ist zudem sicher, dass es allen Praxen möglich ist, ihren Umsatz und Gewinn ganz ohne Marketingmaßnahmen zu steigern.

Das sind die Inhalte von Sven Wallas Konzept

Viele von Sven Wallas Kunden führen zwar eine gut funktionierende Zahnarztpraxis, sehen bei sich selbst jedoch Schwachpunkte in den Bereichen Marketing und Management. Währenddessen verfügen andere Zahnärzte über zahlreiche Patienten, wünschen sich allerdings optimierte Prozesse hinsichtlich ihrer Behandlungen und internen Prozesse. An diesen sogenannten "Blind Spots" setzt Sven Walla an. Seine jahrelange Erfahrung hilft ihm dabei, das Optimierungspotenzial seiner Kunden zu identifizieren und es über sein Konzept zu entfalten.

Im Gegensatz zu anderen Beratern greift Sven Walla in seiner Arbeit mit Zahnärzten ausschließlich auf erprobte Strategien zurück. Dabei handelt es sich um bewährte Online- und Offline-Konzepte. Zu den Zielen gehören unter anderem die Neu- und Wunschpatientengewinnung sowie die Verbesserung interner Prozesse. Zudem bespricht der Berater mit seinen Kunden, wie sie mit ihren Patienten kommunizieren müssen. Dabei geht es sowohl um die richtigen Kanäle als auch um die Art der Kommunikation. Abschließend sorgt Sven Walla dafür, dass die Patienten die Praxis seiner Kunden positiv in Erinnerung behalten und dass die Zahnärzte sich durch Alleinstellungsmerkmale von Konkurrenten abgrenzen.

So sieht die Zusammenarbeit mit Sven Walla aus

Das Problem vieler Berater besteht darin, dass sie ihren Kunden keine langfristigen Erfolge bringen. Daher sind für Sven Walla nachhaltige Konzepte und transparente Prozesse die wichtigsten Faktoren in seiner täglichen Arbeit. So arbeitet er mindestens zwölf Monate aktiv mit seinen Kunden zusammen. Dabei setzt er in enger Abstimmung mit den Zahnärzten individuelle Strategien um, die er zunächst durch sorgfältige Analyse erarbeitet. Zudem bietet er seinen Klienten stets die Möglichkeit, die Beratungsgespräche auf digitalem Wege durchzuführen.

Sobald eine Praxis Kunde von Sven Walla ist, ist sie auch Teil der Dental Business Academy - einer Online Academy. Den Teilnehmern stehen zahlreiche Trainings in Videoform zur Verfügung, beispielsweise zu den Themen Neupatienten- oder Mitarbeitergewinnung, Führung, Verkaufen, systematische Schulung oder Kommunikation mit Patienten. Ergänzend hierzu steht Sven Walla seinen Kunden durchgehend zur Verfügung, falls es Rückfragen oder Probleme gibt.

Original-Content von: Walla Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell