ARTE G.E.I.E.

Als Zeichen gegen den Krieg: Das "Ukrainian Freedom Orchestra" tourt durch Europa und die USA

ARTE Concert überträgt am 28. Juli das Gründungskonzert live aus Warschau

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Strasbourg (ots)

Am Donnerstag, den 28. Juli 2022 ab 19.00 Uhr live im Netz auf arte.tv und am Sonntag, den 31.Juli 2022 um 17.10 Uhr im TV überträgt ARTE das Gründungskonzert des "Ukrainian Freedom Orchestra" unter der musikalischen Leitung der kanadischen Dirigentin Keri-Lynn Wilson aus dem Großen Theater in Warschau. Das neu zusammengesetzte Orchester wurde auf Initiative der New Yorker Metropolitan Opera und der Polnischen Nationaloper in Warschau ins Leben gerufen und vereint geflüchtete MusikerInnen, ukrainische Mitglieder europäischer Orchester und einige der besten BerufsmusikerInnen der Ukraine. Mit dem Zusammenschluss setzen die insgesamt 75 MusikerInnen ein weiteres Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine. Die Idee zur Gründung des Orchesters stammt von Dirigentin Keri-Lynn Wilson, die selbst ukrainische Vorfahren hat und die besten OrchestermusikerInnen der Ukraine aus dem In- und Ausland zusammenbringen wollte, um eine stolze künstlerische Einheit zu demonstrieren. Das Programm umfasst die 7. Symphonie des ukrainischen Komponisten Valentin Silvestrov, das Klavierkonzert Nr. 2 von Frédéric Chopin mit der ukrainischen Klavier-Virtuosin Anna Fedorova und die 4. Symphonie von Johannes Brahms. Die ukrainische Sopranistin Liudmyla Monastyrska, die im Frühjahr 2022 die Titelrolle der Turandot an der Met interpretierte, wird zudem aus Beethovens "Fidelio" die Arie der Leonore "Abscheulicher! Wo eilst du hin?" singen. Im Anschluss an das Gründungskonzert geht das Ensemble unter der Leitung von Keri-Lynn Wilson mehrere Wochen auf Tournee durch Europa und die USA mit Stopps u.a. in London, München, Berlin, Edinburgh, Amsterdam, Hamburg, Dublin, New York und Washington D.C. Der Erlös der Tournee kommt ukrainischen KünstlerInnen zugute. Das Konzert steht nach der Übertragung mindestens 30 Tage im Replay auf arte.tv zur Verfügung. Ukrainian Freedom Orchestra Das Gründungskonzert live aus Warschau Konzert, ZDF/ARTE, Accentus Music GmbH, Deutschland 2022, 90 Min. Komponisten: Valentin Silvestrov, Frédéric Chopin, Johannes Brahms Dirigentin: Keri-Lynn Wilson Orchester: Ukrainian Freedom Orchestra Moderation: Dorothée Haffner Liveübertragung im Netz: Donnerstag, 28. Juli 2022, 19.00 Uhr auf arte.tv TV-Ausstrahlung: Sonntag, 31. Juli 2022, 17.10 Uhr auf ARTE Weitere Infos zum Projekt: >> The Metropolitan Opera >> Teatr Wielki-Polish National Opera

Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell