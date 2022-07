ARTE G.E.I.E.

Live von den Jazzopen 2022: ARTE Concert überträgt Konzerte von Gregory Porter, Jorja Smith, Jessie J, John Legend u.v.m.

Zum 28. Mal wird die Stuttgarter Innenstadt dieser Tage zur Bühne eines der wichtigsten europäischen Festivals seiner Art: Die Jazzopen heißen internationale Topacts aus Jazz, Pop, Rock und Blues im Kessel willkommen. ARTE Concert überträgt ab heute, 12. Juli bis Samstag, 16. Juli 2022 ausgewählte Konzerte live im Netz auf arte.tv/jazzopen. Der Auftakt am heutigen Abend auf ARTE Concert wird jazzig: Ab 19.50 Uhr überträgt der Sender online das Konzert des Gitarrenvirtuosen Al Di Meola, der gemeinsam mit dem Stuttgarter Kammerorchester auf dem Schlossplatz auftreten wird, gefolgt vom Auftritt der Singer-Songwriter-Soulgröße Gregory Porter. Am Mittwoch kann sich das Onlinepublikum auf die Schwestern Rebecca und Megan Lovell freuen, besser bekannt als Larkin Poe. Die beiden Künstlerinnen stehen für echten Blues und rauen, harten Country-Rock. Den Festivalabend am Donnerstag, den 14. Juli teilen sich drei Frauen: Neben der amerikanisch-britischen Singer-Songwriterin Celeste und der amerikanischen Folk-Musikerin Suzanne Vega kommt Jorja Smith nach Stuttgart, die als Nachfolgerin von Weltstars wie Rihanna und Amy Winehouse gehandelt wird. Am Freitagabend heizt ab 19.15 Uhr die britische Popgröße Jessie J dem Publikum auf dem Schlossplatz ein. Um 21.00 Uhr betritt dann der mehrfach mit Platin ausgezeichnete Singer-Songwriter John Legend die Bühne - nach 2007 sein zweiter Auftritt auf den Stuttgarter Jazzopen. Am Samstagabend beschließen mit Robert Plant und Alison Krauss einer der großen Frontmänner des Rocks und eine große amerikanische Country-Musik-Persönlichkeit die Festivalübertragung auf ARTE Concert. Der einstige Led Zeppelin-Leadsänger und die Country-Ikone veröffentlichten bereits 2007 das gemeinsame Album "Raising Sand", in Stuttgart treten sie nun ebenfalls als Duo auf. Im Anschluss an die Übertragungen stehen die Konzerte mindestens 30 Tage auf arte.tv/jazzopen online zum Abruf bereit. Die Übertragungen von den 28. Jazzopen auf ARTE Concert im Überblick: Dienstag, 12. Juli 2022: 19.50 Uhr: Al Di Meola & SKO 21.20 Uhr: Gregory Porter Mittwoch, 13. Juli 2022: 19.00 Uhr: Larkin Poe Donnerstag, 14. Juli 2022: 18.40 Uhr: Suzanne Vega 20.00 Uhr: Celeste 21.20 Uhr: Jorja Smith Freitag, 15. Juli 2022: 19.15 Uhr: Jessie J 21.00 Uhr: John Legend Samstag, 16. Juli 2022: 21.00 Uhr: Robert Plant & Alison Krauss Die Übertragungen von den Stuttgarter "Jazzopen" sind Teil des diesjährigen Festivalsommers auf ARTE Concert. Entdecken Sie hier das aktuelle Live- und Replay-Angebot

