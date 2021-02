Europe@Home: Daniel Hope feiert die musikalische Vielfalt Europas

ARTE G.E.I.E.

Europa ist der Star in Daniel Hopes neuer Reihe Europe@Home ( arte.tv/europeathome). Ab dem 12. Februar , immer von Freitag bis Sonntag, um 19.00 Uhr live auf ARTE Concert begegnet der Star-Violinist und Preisträger des Europäischen Kulturpreises Gästen aus ganz Europa, um mit ihnen die musikalische Vielfalt unseres Kontinents zu feiern. Über neun Wochen hinweg wird Hope insgesamt an 27 Abendendie 27 Mitgliedsländer der Europäischen Union in seinem Wohnzimmer musikalisch und kulturell vorstellen . Die drei Abende am ersten Wochenende werden Portugal, Slowenien und Kroatien gewidmet. Die Livestreams sind für MusikliebhaberInnen weltweit zugänglich. Daniel Hope öffnet erneut die Türen seines Wohnzimmers und beschäftigt sich an 27 Abenden jeweils einem anderen europäischen Land, seiner Musik und seinen Künstlern. Begleitet wird er von Gästen, die aus den jeweiligen Ländern stammen und mit ihm gemeinsam die Musik ihrer Heimat spielen. Klassische Kompositionen, typische musikalische Eigenarten der Länder, traditionelle Volksweisen sowie zeitgenössische Stücke aller Genres zaubern Europa in Zeiten des kulturellen Lockdowns in Hopes Berliner Wohnzimmer. Mit Europe@Home wollen Daniel Hope und ARTE allen KünstlerInnen und ZuschauerInnen Mut machen, sie in den schwierigen Zeiten der Pandemie unterstützen und den europäischen Zusammenhalt stärken. Präsentiert werden bei Europe@Home Künstlerpersönlichkeiten aus dem Bereich klassische Musik, Jazz, Pop sowie Literatur und Schauspiel. Zu den bereits bestätigten Gästen zählen Nils Landgren, Herta Müller, Michael Barenboim, Camille Thomas, Michael Wollny, Kunal Lahiry, Slavka Zamecnikova, Matthias Samuil, Julien Quentin, Kiveli Dörken, Daria Tudor, Stepanka Pulcakova, Andrej Ionita, Gediminias Gelgotas, Martina Filjak, Tanja Sonc, Jelena Kordic, Jonian Ilias Kardesha, Marie Hauzel, Raúl da Costa und Fado-Sängerin Maria Carvalho. Daniel Hope: "Obwohl ich in Großbritannien aufgewachsen bin und Englisch meine Muttersprache ist, war ich schon immer überzeugter Europäer. Ich möchte die europäischen Ideale über die Musik zum Ausdruck bringen, gerade jetzt in einer Zeit, wo unsere Kultur immens gefährdet ist. ARTE ist die Stimme der Kultur in Europa - lasst uns diese Stimme erheben!" Die erste Folge von Europe@Home ist Portugal gewidmet. Gemeinsam mit dem jungen, klassischen Pianisten Raúl da Costa sowie der Fado-Sängerin Maria Carvalho wird Daniel Hope einerseits den traditionellen portugiesischen Musikstil Fado präsentieren, aber auch Werke portugiesischer sowie weiterer europäischer Komponisten spielen. Samstag geht es um Slowenien (Gäste: Tanja Sonc, Marie Hauzel), Sonntag ist Kroatien an der Reihe (Gäste: Martina Filjak, Jelena Kordic). Bereits im vergangenen Jahr lud Daniel Hope im Rahmen der verschiedener Livestream-Formate auf ARTE Concert über 200 KünstlerInnen in sein Wohnzimmer ein, um mit ihnen zu musizieren. Insgesamt verzeichneten die Livestreams über 4 Millionen Videoabrufe aus aller Welt. Das neue Format Europe@Home ist Teil der Aktion #WirBleibenOffen , die ARTE bereits im vergangenen Jahr im Zuge des Lockdowns gemeinsam mit verschiedensten Kultur- und Medienpartnern ins Leben gerufen hat. ARTE möchte damit KünstlerInnen durch Livestreams ohne Publikum weiterhin eine Plattform für ihr Schaffen bieten und das Bedürfnis der Menschen nach Kulturerlebnissen stillen. Zum einen durch ein erweitertes Angebot von Programmen aus dem ARTE-Archiv, zum anderen durch neue Formate, Aufzeichnungen und Live-Übertragungen im TV und online auf ARTE Concert. Europe@Home Wohnzimmer-Konzerte live mit Daniel Hope und Gästen ZDF/WDR/ARTE, Kobalt Productions Deutschland 2021, 27 Folgen à 30 Minuten. Ab dem 12. Februar immer freitags bis sonntags um 19.00 Uhr arte.tv/europeathome Die Livestreams sind ZuschauerInnen weltweit auf ARTE Concert sowie dem YouTube- und Facebook-Kanal von ARTE Concert zugänglich und ist anschließend im Replay verfügbar.

