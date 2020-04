ARTE G.E.I.E.

Hope@Home mit Katharina Thalbach, Christian Thielemann, Max Herre, Sir Simon Rattle, Ulrich Tukur, Sebastian Knauer und Iris Berben

Musik überwindet die Einsamkeit, das ist die Botschaft von Star-Geiger Daniel Hope. Gemeinsam mit ARTE Concert hat er ein tägliches musikalisches Rendezvous geschaffen, das bei ZuschauerInnen in aller Welt auf großes Interesse stößt und Begeisterung hervorruft. Noch bis zum 26. April gibt Hope gemeinsam mit dem Pianisten Christoph Israel ein 30-minütiges Hauskonzert in seinem Berliner Wohnzimmer - täglich um 18.00 Uhr live auf ARTE Concert sowie auf der Facebook-Seite und dem YouTube-Channel von ARTE Concert. Jeden Abend lädt Hope dazu Freunde ein - natürlich mit dem gebotenen Sicherheitsabstand. Auch in der Woche nach Ostern können sich die ZuschauerInnen auf hochkarätige Gäste freuen. "Hope@Home" begrüßt Sir Simon Rattle, den Chefdirigenten des London Symphony Orchestra, den Musiker Max Herre, den Schauspieler und Musiker Ulrich Tukur, Christian Thielemann, den Chefdirigenten der Sächsischen Staatskapelle Dresden, die Schauspielerin und Regisseurin Katharina Thalbach, den Pianisten Sebastian Knauer und die Schauspielerin Iris Berben. Das Programm in der Übersicht: Montag, 13. April: Christian Thielemann Dienstag, 14. April: Katharina Thalbach Mittwoch, 15. April: Max Herre Donnerstag, 16. April: Sir Simon Rattle Freitag, 17. April: Ulrich Tukur Samstag, 18. April: Sebastian Knauer Montag, 20. April: Iris Berben Aus der ganzen Welt erreichen Daniel Hope Nachrichten und Videobotschaften von bewegten und dankbaren Fans des Projekts. Der dafür sehr dankbare Geiger ruft das Publikum dazu auf, eigene Aufnahmen von Hauskonzerten und musikalische Grußbotschaften unter dem Hashtag #hope@home in den sozialen Medien zu teilen.

